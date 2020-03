staniční sestra, telefon: 384 376 842

Umístění

Urgentní příjem je umístěn v přízemí pavilonu akutní medicíny – pavilon E, ve vstupní hale přímo u hlavního vchodu do nemocnice.

Urgentní příjem je určen pro dospělé pacienty transportované do nemocnice zdravotnickou záchrannou službou s výjimkou pacientek s akutním gynekologickým problémem (ty jsou ošetřeny na gynekologicko–porodnickém oddělení). A pro pacienty s akutním zdravotním problémem, kteří přicházejí bez doporučení lékaře.

Urgentní příjem není určen pro pacienty s dlouhodobými zdravotními problémy, kteří by měli být vyšetřeni svými praktickými lékaři a následně odbornými či specializovanými ambulancemi pacienty, kteří byli ten den vyšetření praktickým lékařem, kteří do nemocnice přicházejí s doporučením dalšího vyšetření či hospitalizace, tito pacienti mají být již praktickým lékařem směřováni do příslušné odborné ambulance dětské pacienty, s výjimkou pacientů s traumatem, kteří jsou transportováni ZZS.

Recepce

Umístěná ve vstupní hale pavilonu E. Je místem prvního kontaktu pro přicházející pacienty. Zkušená kvalifikovaná zdravotní sestra ve všední dny od 6:30 do 15:00 hodin provádí primární třídění pacientů podle charakteru potíží a stavu pacienta – triage, ev. konzultuje stav pacienta s lékařem. Po pracovní době sestry je provoz recepce zajišťován pracovníky údržby, kteří při příchodu pacienta kontaktují urgentní příjem. Pacientům a příbuzným jsou zde poskytovány informace o nemocnici, umístění oddělení apod. Součástí recepce je dopravní dispečink a telefonní ústředna.