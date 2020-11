- Číslo na krajskou hygienu 736 514 386

- Číslo na celostátní nonstop infolinku 724 810 106 nebo 725 191 367

- Celostátní informační linka pro občany v souvislosti s koronavirem - 1212

- Důležitá rada: určitě si do mobilu uložte číslo na svého praktického lékaře

V souvislosti s preventivními opatřeními zavedenými kvůli nebezpečí šíření koronaviru na území České republiky hygienici žádají obyvatele, aby krizové telefonní linky využívali pouze pro nezbytné zdravotní informace a jako zdroj odpovědí na dotazy obecného charakteru použili například emailovou adresu koronavirus@khscb.cz nebo web www.koronavirus.mzcr.cz, či nové stránky Jihočeského kraje.

CO DĚLAT V PŘÍPADĚ POTÍŽÍ

Zdroj: DeníkMezi symptomy onemocnění patří suchý kašel, dušnost, únava a neustupující horečka. Provázet ji může také bolest kloubů a svalů. Zvláštní případy mohou vést k zápalu plic, selhání ledvin a smrti. Koronavirus se pak přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu. Jak upozornilo ministerstvo zdravotnictví, jde o takzvanou kapénkovou infekci, která se přenáší vzduchem. Inkubační doba je dva až 27 dní.

Pokud na sobě člověk pozoruje příznaky koronaviru, neměl by se osobně vypravit k lékaři a riskovat tak nakažení dalších osob. Naopak by měl kontaktovat svého registrujícího lékaře nebo lékařskou pohotovost, případně i krajskou hygienickou stanici. Zde získá pokyny k dalšímu postupu.

CO DĚLAT V KARANTÉNĚ

Mohu jít z karantény vyvenčit psa?

Ano, ale pouze v nezbytně nutném případě, pokud mi jej nemohou vyvenčit příbuzní, sousedi či kamarádi. Mělo by to být v době, kdy je venku co nejméně lidí, a venku bych měl být pouze co nejkratší dobu. Důležité je vyhnout se kontaktu s dalšími pejskaři i kolemjdoucími.

Mohu si z karantény dojít nakoupit?

Nejlepší je objednat si nákup přes internet, zaplatit jej předem a požádat donáškovou službu, ať jej nechá přede dveřmi. Vyzvednu si jej až po jejím odchodu. "Když už opravdu není zbytí a pro něco si musí člověk dojít, tak opět ideálně s rouškou, nebo alespoň nakoupit rychle a držet si odstup od lidí, a rychle jít zpátky. Samozřejmostí je hygiena rukou," upřesnila tisková mluvčí Krajské hygienické stanice Středočeského kraje Dana Šalamunová.

Kdy mi hrozí třímilionová pokuta za nedodržení karantény?

Případné pokuty se budou řešit individuálně podle konkrétního provinění. Vyšší sankce by mohla hrozit zejména v případě opakovaného porušování zákazu vycházení.





ÚŘADY:

Městský úřad Jindřichův Hradec

Klášterská 135/II, tel. ústředna: 384 351 111

Finanční úřad

Pro zodpovězení dotazů k aktuální situaci využijte následující telefonní čísla:

387 723 111 (ÚP v Č. Budějovicích) 380 760 111 (ÚP v Č. Krumlově)

384 353 111 (ÚP v J. Hradci) 382 750 111 (ÚP v Písku)

388 371 111 (ÚP v Prachaticích) 383 363 111 (ÚP ve Strakonicích)

381 480 111 (ÚP v Táboře)

387 722 111 (FÚ pro Jihočeský kraj)

Pro zodpovězení dotazů zejména v oblasti Elektronické evidence tržeb využijte telefonní číslo: 225 092 392

PARKOVÁNÍ

Obyvatelé a návštěvníci Sídliště nad Lužnicí, ve vnitrobloku ve spodní části Vídeňské ulice, se v době nouzového stavu opět může na přechodnou dobu parkovat. Technické služby Tábora v pátek 23. října odstranily betonové city bloky. Vedení táborské radnice žádá motoristy, aby byli ve vnitrobloku ohleduplní a nenechávali zbytečně běžet motor auta, nebouchali prudce dveřmi vozidel a respektovali okolo bydlící nájemníky či vlastníky bytů.

ÚTULEK TÁBOR

Útulek Tábor pro psy a kočky omezuje provoz pro veřejnost uvnitř budovy. Po telefonické nebo elektronické komunikaci lze útulek navštívit ve venkovním prostoru areálu s možností adoptovat psa nebo kočku. To vše při dodržení vládních opatření pro kontakt s lidmi . Venčení psů pouze po telefonické dohodě a jen ověřenými zájemci s již podepsanými protokoly.

ROZVOZ JÍDLA A VÝDEJNÍ OKÉNKA

Udírna Bar

Kostelní 72, Jindřichův Hradec

otevírací doba: st-ne 17:00 – 20:00, so-ne 11:30 – 13:30

výdejní okénko - burgery, žebra, steaky, káva, pivo z pivovaru Kamenice nad Lipou

Facebook, web

objednávky přes aplikaci nebo na tel. 734 528 739

u objednávek nad 800 Kč možný rozvoz



Asijské speciality U Bažanta

Panská 98, Jindřichův Hradec

otevírací doba: po-pá 9:00 - 16:00, so 10:00 - 14:00

výdejní okénko - asijské speciality

Facebook

objednávky na tel. 777 436 659



caffee K2 wine



Masarykovo náměstí 1, Jindřichův Hradec

otevírací doba: každý den 8:00 - 17:00

výdejní okénko - káva, dorty, domácí tiramisu, snídaňové menu po celý den, teplé nápoje, prosecco, víno, koktejly

Facebook, Instagram



Restaurace Zahradní centrum

Jiráskovo předměstí 1013, Jindřichův Hradec

otevírací doba: každý den 08:00 - 18:00

výdejní okénko - denní menu, káva, zákusky, dezerty (krabička zdarma)

web, Facebook

objednávky na tel. 384 388 352 nebo na emailu restaurace@zcjh.cz



Restaurace Viet-Ňam

Klášterská 143, Jindřichův Hradec

otevírací doba: po-so 11:00 - 14:00

výdejní okénko - Pho, Bun Bo Nam Bo, sushi, Pad Thai, jarní a letní závitky

Facebook

objednávky na tel. 770 660 792



Restaurace U Maxe



Denisova 20, Jindřichův Hradec

otevírací doba: po-pá 10:00 - 13:30

výdejní okénko - obědové menu

web, facebook

objednávky na emailu Objednavkyumaxe@seznam.cz



Restaurace Černej pták

Štítného 117, Jindřichův Hradec

otevírací doba: po-pá 11:00 - 14:00

výdejní okénko - obědové menu (krabička v ceně)

web, Facebook

objednávky od 8:00 do 13:30 na tel. 384 390 790, 724 921 298 nebo na eshopu.



Restaurace U Lucerny

Štítného 128, Jindřichův Hradec

otevírací doba: po-pá 11:00 - 13:30

výdejní okénko - obědové menu, čerstvé ryby, zvěřina, vegetariánská jídla

Facebook

objednávky na tel. 731 177 585



Pizzeria Padrino



náměstí Míru 158, Jindřichův Hradec

otevírací doba: každý den 11:00 - 14:00 a 17:00 - 20:00

výdejní okénko + rozvoz - pizza, těstoviny, maso

web, Facebook

objednávky na tel. 777 660 870



Restaurace Naše Hospoda Zlatá Husa

náměstí Míru 141, Jindřichův Hradec

otevírací doba: každý den 11:00 - 19:00

výdejní okénko + rozvoz - hamburgery, kachní prsa, domácí kuchyně

web, Facebook

objednávky přes eshop nebo na tel. 728 471 441



Restaurace Střelnice

Masarykovo náměstí 107, Jindřichův Hradec

otevírací doba: každý den 10:00 - 14:00

výdejní okénko + rozvoz - obědové menu,

Facebook

objednávky na tel. 723 854 960



Moto Hospoda U Kadajče

Na Palásku, Otín

otevírací doba: po-pá 10:30 - 14:00

výdejní okénko + rozvoz do 13:00 - obědové menu

Facebook

objednávky od 9:00 do 12:00 na tel.720 360 630



Střapatá Bohunka Bistro a Café

náměstí Míru 138, Jindřichův Hradec

otevírací doba: každý den 8:30 - 18:00

výdejní okénko - káva, dorty, polévky, menu

Facebook



Restro

Nádražní 96, Jindřichův Hradec

otevírací doba: po-pá 10:00 - 16:00

výdejní okénko + rozvoz - menu, zákusky, káva, dorty, slané koláče

Facebook, web

objednávky online od 8:00 nebo na tel. 777 295 783



Restaurace Pod Zámkem



Nové stavení 16, Jindřichův Hradec

otevírací doba: út-st 16:00 - 22:00, čt-so 11:30-22:00

výdejní okénko

web, Facebook

objednávky na tel. 774 930 850



Agnes Café



Panská 111, Jindřichův Hradec

otevírací doba: každý den 9:00 - 17:00

výdejní okénko + rozvoz/roznos - káva, čaje, kakao, domácí limonády, polévky, saláty, dorty, polévky, quiche, pomazánky, dezerty

Přijímáme objednávky na celé dorty

Facebook , Instagram

objednávky na tel. 602 616 921



Bistro Karot



Masarykovo náměstí 70, Jindřichův Hradec

otevírací doba: po-pá 8:00 - 17:00

výdejní okénko - vegetariánské, bezlepkové, veganské pokrmy (kváskový chléb, polévky, hlavní jídla, koláče)

Facebook, web



Kolonial Coffee



Na Hradbách 48, Jindřichův Hradec

otevírací doba: každý den 9:00-17:00

výdejní okénko ve dvoře - káva, dorty, dezerty

Facebook, web, Instagram



Zámecká Maštal



bez výdejního okénka, rozvoz obědů po-pá (75 Kč za menu včetně polévky)

objednávky na tel. 775 996 862

web

Indická restaurace



Panská 95, Jindřichův Hradec

otevírací doba: každý den 10:30 - 15:00

výdejní okénko - indické speciality

Facebook



Restaurace U Kůrků



Rezkova 256, Jindřichův Hradec

rozvoz obědů

objednávky na tel. 723 854 960



Labužník



Janderova 145, Jindřichův Hradec

otevírací doba: 08:00 - 14:00

výdejní okénko - chlebíčky, saláty, obědy, sekaná a další

Instagram, tel. 384 361 928



Charlie Burger



provozní doba - 10:00 - 21:00

rozvoz - hamburgery, bagety, hranolky, tortily

objednávky přes Facebook nebo na tel. 730 259 225



Restaurace Pod Klášterem



Pražská 122, Jindřichův Hradec

otevírací doba: po-pá 10:00 - 14:00

výdejní oknénko - polední menu

objednávky na tel. 723 474 621



Švecova kolej - menza



Janderova 190, Jindřichův Hradec

otevírací doba: po-pá 11:00 - 12:30 (od 3. 11. 2020)

výdejní okénko - obědové menu

jídelníček na webu menzy

objednávky přes web nebo na tel. 384 362 386

