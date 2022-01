Pařížská Eiffelovka či slavný newyorský mrakodrap Empire State Building by vedle něj vypadaly jako hračka pro děti, a ani nejvyšší budova světa, mrakodrap Burdž chalífa, by jej rozměry nepřekonala. Asteroid (7482) 1994 PC1, který měří na délku kilometr, patří mezi takzvané near-Earth objects (volně přeloženo tělesa blízko Zemi), a zároveň asteroidy s označením potenciálně nebezpečné pro naši planetu. Jeho dráha se totiž nachází poměrně blízko k Zemi. Další průlet kolem naší planety absolvuje už za několik dní.

NASA zveřejnila strašidelné zvuky z vesmíru. Běhá z nich mráz po zádech

Srážka se Zemí ale nehrozí, cesta asteroidu kolem Země se ale stane lákavým nebeským divadlem. „Nejblíže k Zemi se objekt dostane 18. ledna ve 21.51," uvádí server Science Alert.

I "nejblíže" ovšem naštěstí znamená stále dost daleko. „Vzdálenost asteroidu od Země bude zhruba 1,93 milionů kilometru, což je 5,15krát více, než je od Země vzdálen Měsíc. Skutečná trasa asteroidu se od toho, jak dráhu vypočítali vědci, může odchýlit o 133 kilometrů, takže riziko, že by asteroid narazil v blízké době do planety, neexistuje," upřesňuje server Science Alert.

Dráhy planet a asteroidu (7482) 1994 PC1:

Dráhy planet a asteroidu (7482) 1994 PC1, který v následujících dnech proletí blízko Země.Zdroj: Wikimedia Commons, Tomruen, CC BY-SA 4.0

Asteroid (7482) 1994 PC1 vědci znají od devadesátých let minulého století. „Objevil jej Robert McNaught v srpnu 1994 z observatoře Siding Spring v Austrálii," připomíná server Earth Sky.

Fatální dopad meteoritu? Velikost nerozhoduje, hrozba je jinde, zjistili vědci

Po objevu byli astronomové schopni dohledat, že naposledy se asteroid dostal do blízkosti Země v roce 1974. „Díky tomu dokázali poměrně přesně vypočítat, že mu jeden oběh po dráze trvá 47 let. A to je také interval, ve kterém je pozorovatelný na noční obloze nad Zemí," upozorňuje server Science Alert.

Podle výpočtů se vůbec nejblíže k Zemi dostal asteroid (7482) 1994 PC1 v lednu 1933, kdy kolem planety prosvištěl ve vzdálenosti 1,1 milionu kilometrů. „Podobně blízko k planetě by se měl vyskytovat v lednu 2105," dodává server Science Alert.