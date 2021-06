Energie ve všech podobách inspirovala vzhled mrakodrapu, který se má stát druhou nejvyšší stavbou světa. Budova Lakhta Centre II má do několika let vyrůst v ruském Petrohradu. Domy, které si zaslouží označení mrakodrap, sice rostou po světě již po celé dvacáté století, ty nejvyšší jsou ale záležitostí až posledních dvou dekád.

Jak již Deník informoval, ruská novinka má měřit celkem 703 metrů. „Nejvyšší patro se bude nacházet ve výšce 590 metrů. V tomto patře bude i vyhlídková část,“ přibližuje plány CNN.

Stavba Lakhta Centre II změní současný žebříček nejvyšších budov světa, kde zabere druhou příčku. Zatímco v první polovině dvacátého století mu dominovaly mrakodrapy z amerických měst, v posledních letech se do nebes šplhají zejména stavby v Asii, případně na Blízkém Východě.

Sesadit z trůnu krále žebříčku, dubajskou dominantu Burdž Chalífa, ale nebude jen tak snadné. Kromě rekordu ohledně výšky, která činí 828 metrů, drží stavba ještě několik dalších světových rekordů. „Je nejvyšší samostatně stojící konstrukcí světa, nabízí nejvýše obývané patro na Zemi, má výtah s nejdelší trasou na světě,“ jsou některé z nich vyjmenované na oficiálních stránkách věže.

Aktuální druhý nejvyšší mrakodrap světa, který o pozici připraví nová stavba v Petrohradu, se nachází v čínské Šanghaji. Měří 632 metrů. „Věž Shanghai Tower v sobě ukrývá druhý nejrychlejší výtah světa. Dokáže jet až čtyřiasedmdesát kilometrů v hodině,“ píše server Inhabitat.

I když mrakodrapový boom ve dvacátém století začal ve Spojených státech amerických, dnes má země za velkou louží v první desítce nejvyšších budov světa už pouze jednoho zástupce. Konkrétně jde o budovu One World Trade Center v New Yorku. Obr s výškou 541,3 metry vyrostl v roce 2014. Budova je následovníkem slavných Dvojčat, zborcených při teroristickém útoku v roce 2001.

Nejvyšší budovy světa

1. Burdž Chalífa

kde: Dubaj, Spojené arabské emiráty

výška: 828 metrů

Současná nejvyšší budova světa, která jako jediná přesahuje výšku 800 metrů, otevřela brány v roce 2010. Aktuálně patří mezi nejvyhledávanější turistické atrakce v Dubaji. Kromě pozice nejvyššího mrakodrapu na zeměkouli, drží i dalších šest světových rekordů. Ohromující je prakticky každý číselný údaj, který s Burdž Chalífa, v překladu Chalífovou věží, souvisí. „Při stavbě na ní každý den pracovalo 12 tisíc dělníků. Než ji dokončili, odpracovali 22 milionů pracovních hodin. Množství použitého betonu se rovná váze sta tisíců slonů a množství použitého hliníků váze pěti Airbusů A380,“ píše server Luxe Adventure Traveler.

2. Shanghai Tower

kde: Šanghaj, Čína

výška: 632 metrů

Než postaví v Petrohradu Lakhta Centre II, druhou nejvyšší budovou zůstane čínská Shanghai Tower. Ta kromě druhého nejrychlejšího výtahu světa nabízí návštěvníkům i další zajímavosti. Přesto že je nižší, než Burdž Chalífa, stavba Shanghai Tower vyšla téměř na dvojnásobek ceny. „V době vzniku v roce 2015 šlo o nejzelenější mrakodrap světa. Například o zajištění venkovního osvětlení budovy se stará 270 generátorů elektrické energie založených na větrné energii,“ uvádí server SkySaver.

Stejně jako Burdž Chalífa, i Shaghai Tower nabízí luxusní hotelové ubytování. V jeden moment budovu může obývat až šestnáct tisíc lidí. To je přibližně počet obyvatel menšího okresního města.

3. Abrádž Al-Bajt

kde: Mekka, Saudská Arábie

výška: 601 metrů

Kdo chce vidět nejvyšší hodinovou věž, musí vyrazit do saúdskoarabské Mekky. Právě tam se totiž nachází komplex mrakodrapů Abrádž Al-Bajt. Nejvyšší z nich je zároveň aktuální třetí nejvyšší budovou světa. Uvnitř lidé kromě klasických institucí jako hotel či obchody najdou i několik lahůdek. Patří mezi ně muzeum islámu či měsíční observatoř. Stejně jako další současné nejvyšší budovy světa i Abrádž Al-Bajt vznikla v jednadvacátém století.

Sauskoarabská Mekka je náboženským centrem, kam muslimové každoročně vyráží na náboženskou pouť. Stavba mrakodrapu s nespočtem atrakcí měla přitáhnout sekulární turisty. Hodinová věž Abrádž Al-Bajt se vzhledem podobá londýnskému Big Benu. „Ciferník na hodinové věži v Mekce má průměr 39 metrů, což je pětinásobek průměru ciferníku na londýnské Alžbětině věži, známější jako Big Ben,“ upozorňuje BBC.

4. Ping An Finance Center

kde: Šen-čen, Čína

výška: 599 metrů

V první desítce nejvyšších budov světa má největší počet zástupců Čína. Jedním z těchto mrakodrapů je i Ping An Finance Center, budova nacházející se v Šen-čenu. Mrakodrap vlastní finanční skupina a je jednou z nejvyhledávanějších atrakcí ve městě. „Budovu navrhly newyorská architektonická studia. Z materiálů na ní dominují zejména ocel a sklo," píše server The Tower Info. Výška budovy je tak ohromná, že při její stavbě se zkomplikovala instalace vrchní části. Panovaly totiž obavy o bezpečnost letadel, jejichž letová dráha se nachází poměrně blízko k věži.

I když jsou na světě i vyšší budovy, ne všechny mají vyhlídkové části dostupné pro turisty v těch úplně nejvyšších patrech. Ping An Finance Center mezi ně ovšem nepatří. Nejvyšší vyhlídkový bod se nachází až ve výšce 562 metrů, což z něj dělá jednu z nejvyšších vyhlídkových plošin světa.

5. Lotte World Tower

kde: Soul, Jižní Korea

výška: 554,5 metru

Jediného zástupce má v první desítce nejvyšších budov světa Jižní Korea. Lotte World Tower otevřela v roce 2017. Její stavba se plánovala dlouhých čtrnáct let, a když do ní poprvé mohli vstoupit návštěvníci, šlo o ohromnou událost, na které nechyběl ani ohňostroj.

Jako u dalších nejvyšších budov světa, ani tvůrci Lotte World Tower se ovšem nehodlali smířit pouze s jedním nej. Věž má proto na kontě hned několik světových rekordů. „Stavba je domovem nejvyšší observatoře se skleněnou podlahou. Prosklená pozorovatelna se nachází ve výšce 478 metrů. Budova je rovněž vybavená nejrychlejším vícepatrovým výtahem světa. Sky Shuttle vyveze návštěvníky na 121. patro za pouhou jednu minutu," upozorňuje CNN.

Vícepatrový výtah si lze představit podobně, jako jsou například ty na Eiffelovce. Konkrétně jde o výtah tvořený více oddělenými kabinami.

6. One World Trade Center

kde: New York, USA

výška: 541,3 metru

Nyní se sice může pyšnit titulem nejvyššího mrakodrapu ve Spojených státech amerických, historie One World Trade Center je ale pohnutá. Vyrostl totiž na místě legendárních Dvojčat. Mrakodrapů, které se zřítily po teroristickém útoku 11. září 2001. Otevření jejich následníka mělo být symbolickým otevřením nové kapitoly místa. „Výstavbu komplikovaly boje a spory mezi developery, realitními agenty a pojišťovacími společnostmi,“ připomíná CNN. Děsivá minulost místa, kde věž vznikla, způsobila například i to, že v roce otevření ještě mrakodrap nabízel množství nepronajatých pater.

Nakonec se ale nájemníci našli a One World Trade Center se postarala o výrazné oživení čtvrti.

7. Guangzhou CTF Finance Centre a 8. Tianjin CTF Finance Centre

kde: Kanton a Tianjin, Čína

výška: 530 metrů

Sedmou a osmou pozici v žebříčku deseti nejvyšších budov světa zabírají dvě budovy se stejnou výškou, 530 metrů. Obě se nacházejí v Číně a jsou zejména centry obchodního života. Zatímco kantonské centrum jiné rekordy kromě své výšky nedrží, protože mu je vzaly jiné budovy, věžák v Tianjinu si jednu lahůdku na své konto připsal. „Jde totiž o nejvyšší budovu světa, která má méně než sto pater,“ vysvětluje server Construction Kenya.

9. China Zun

kde: Peking, Čína

výška: 528 metrů

Čínské mrakodrapy v seznamu deseti nejvyšších budov světa uzavírá pekingská věž China Zun. Brány otevřela v roce 2019 a zřejmě na řadu let zůstane nejvyšší budovou čínského hlavního města. Jeho radnice totiž stavbu vyššího objektu momentálně nemá. „Tvar mrakodrapu odkazuje k národním dějinám. Připomíná totiž Zun, což je obřadní nádoba na víno. Ta měla symbolický a rituální význam, její používání se datuje do doby bronzové,“ uvádí CNN.

10. Taipei 101

kde: Taipei, Taiwan

výška: 508 metrů

Pozice budovy Taipei 101 v žebříčku nejvyšších mrakodrapů světa velmi dobře ukazuje, jak se svět obřích věžáků proměnil ve dvacátém prvním století. Na to, aby se Taipei 101 v seznamu propadla z prvního místa na desáté, totiž stačilo pouhých jedenáct let. A po dokončení nového mrakodrapu v Petrohradu dokonce z první desítky dokonce vypadne. „Taipei 101 v době svého otevření, v roce 2004, předčila do té doby nejvyšší budovu světa o více než 50 metrů," připomíná BBC.

Jedno prvenství mrakodrapu už ale nikdy nikdo nevezme. Stal se totiž první budovou na světě, která přesáhla výšku půl kilometru. Tvarem stavba připomíná bambus. „Zdejší lidé bambus milují, protože je velmi silný, ale zároveň velmi ohybný a flexibilní,“ řekla pro BBC po otevření budovy Cathy Yang z korporace, která objekt vlastní.