Podle autorů studie, kterou v pondělí publikovali v žurnálu Philosophical Transactions of The Royal Society B. je schopnost jasně a precizně komunikovat důležitá pro páření, prchání před predátory a pro sociální učení.

Vědci měli hned několik důvodů, proč chtěli zkoumat vokální schopnosti tuleních mláďat. Vzácnou schopnost imitovat a učit se nové zvuky už dříve viděli mezi dospělými tuleni obecnými a u pár dalších savců. Velmi málo z nich má ovšem schopnost měnit polohu hlasu tak, aby zněl výš nebo níž, což je pro lidskou komunikaci zásadní.

Zdroj: Youtube

Výzkum vedl Andrea Ravignani z Max Planckova institutu pro psycholingvistiku. Zabývá se komparativní bioakustikou. „Tím, že se podíváme na další savce, kteří jsou schopni učit se zvuky, můžeme lépe porozumět tomu, jak my, lidé, získáváme řeč. Nakonec můžeme zjistit i to, proč jsme tak upovídaná zvířata,“ uvedl.

Hoover the ‘talking seal’ famously imitated human speech. But can baby seals already adapt their voices to sounds? “Seal pups have a more advanced control over their vocalisations than assumed up until now”, says MPI researcher @AndreaRavignani.https://t.co/xOIkU7ubx8 pic.twitter.com/rAaSjp15Yj