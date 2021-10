Svět filmů amerického režiséra Wese Andersona je rozpoznatelný již na první pohled. Autor filmů jako Grandhotel Budapešť či Fantastický pan Lišák připravil svůj další kousek. Přijal nabídku cestovní firmy Belmond a vytvořili speciální luxusní cestovní vagón ze zlaté éry železnic.

Stropu dominuje pastelově růžová barva. | Foto: Belmond.com/https://www.belmond.com/ideas/articles/reimagining-a-british-icon-wes-anderson

Režisér Wes Anderson se pustil do něčeho nového, ne však zcela vzdáleného od jeho světa a vášní – předesignoval vagon Cygnus z padesátých let, který je součástí světoznámého vlaku British Pullman firmy Belmond. Ten pravidelně vyráží na výlety po Anglii z londýnské stanice Victoria. Nově tak nejen fanoušci filmů Wese Andersona, ale i milovníci doby minulé budou moci do oživeného vagonu nastoupit a absolvovat v něm celodenní unikátní zážitkový výlet.