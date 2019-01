Jižní Čechy - Vítěz voleb do Krajského zastupitelstva Jiří Zimola spěchal večer do Prahy. Přesto odpověděl Deníku na několik otázek.

Početné telefonické gratulace přijímal už během odpoledne lídr kandidátky ČSSD Jiří Zimola. Jak se však vyjádřil, mimořádná důvěra voličů je pro něj především závazkem. | Foto: Deník/ Edwin Otta

Co se vám teď honí v hlavě, jaké plány spřádáte?

„Začínám se samozřejmě velmi sině zaobírat myšlenkami na budoucí možnou koalici. Nějaké řešení v hlavě mám, ale zatím si ho nechám pro sebe, nebudu ho prozrazovat.“

Došlo už k nějakému kontaktu s dalšími vítězi voleb, tedy s těmi stranami, co se dostaly do zastupitelstva?

„S lídry jsme si zavolali, pogratulovali si k výsledku. První kontakty tedy proběhly.“

Naznačil jste už, že v neděli asi nebude prostor na povolební schůzku. Není to manýra?

„Ne, není. Chceme se chovat jako zodpovědní vítězové voleb.“

Neobáváte se, že ze strany republikového vedení bude jihočeská ČSSD tlačena do koalice s KSČM?

„Ne, nebojím. Vedení ČSSD bude plně respektovat to, co si dohodneme v kraji.“

Je něco, co vás na výsledku voleb ještě překvapilo, nebo zamrzelo?

„Překvapilo mě, že se do zastupitelstva nedostalo Sdružení nezávislých kandidátů Evropští demokraté. Chybělo mu osm setin, nicméně nedostalo se. Počítal jsem s tím, že by mohlo získat dva mandáty, což by mohlo hrát svou roli. Naopak vůbec mě nepřekvapilo, že se nedostali zelení. To jsem předpokládal.“

Zdá se, že povolební vyjednávání bude prekérní. S KDU byste měli jen 26 hlasů, na koalici je třeba 28. S ODS by vznikla pohodlná většina s číslem 41, jenže s ODS jste největší soupeři.

„Řeknu to takto: Hraje se to, kam se my vydáme: buď doleva, nebo doprava, jiné cesty nejsou.“

Připouštíte velkou koalici včetně lidovců?

„Mluvíme-li o koalici demokratických stran, je to jedna z variant. Nechci teď vynášet nějaké soudy. Já vím, že to vy novináři nemáte rádi, ale já musím zopakovat, co jsem už řekl, že budu prosazovat takovou koalici, která nám umožní realizovat maximum z volebního programu ČSSD.“