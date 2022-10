Do křesla starosty tak s největší pravděpodobností usedne číslo dvě na kandidátce hnutí ANO Michal Kozár. „Mohu potvrdit, že nabídka na stole je, ale musíme doladit detaily ohledně celkového složení rady. Zatím jsme v rámci spolupracujících stran domluvení, že to oznámíme veřejnosti společně, pravděpodobně v pondělí,“ uvedl možný budoucí starosta.

Sčítání hlasů skončilo. Tohle jsou noví zastupitelé Jindřichova Hradce

Devětatřicetiletý Michal Kozár pracoval od roku 2011 jako právník v pelhřimovské nemocnici a poté zdravotnické zařízení dva a půl roku vedl. Práce starosty by pro něj byla novou výzvou. „Nemocnici mám rád. Povedla se tam řada věcí a není to pro mě úplně jednoduché rozhodnutí, na druhou stranu bydlím v Jindřichově Hradci, líbí se mi a rád bych, aby se toto město posunulo dál. Zdá se mi, jako by trochu ustrnulo,“ konstatoval Michal Kozár, který zároveň působil čtyři roky ve výboru pro rozvoj města a jeho problémy tak dobře zná. „Otevřeli jsme tam témata úbytku obyvatel, nedostatek ploch k výstavbě nebo rozmanitost podnikatelského prostředí. Okresní města mají nové obyvatele přitahovat a neměli by odcházet. Nemáme tu tak pestrou nabídku, jak by měla být,“ shrnul bolesti města Michal Kozár.

Místo ředitele pelhřimovské nemocnice ale dlouho prázdné nezůstane. Vrátí se do něj totiž současný starosta Jan Mlčák, který ve funkci působil deset let. „Vzhledem k tomu, že pan Kozár po dobu výkonu mého mandátu vykonával funkci ředitele v pelhřimovské nemocnici, tak v podstatě tím, kdy končí můj mandát, nastupuji zpět do této pozice. Vracím se do prostředí, ze kterého jsem vzešel,“ komentoval své další působení Jan Mlčák.