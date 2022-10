Z celkového počtu kandidátů je 252 mužů a 99 žen. Průměrný věk kandidátů je téměř 52 let. Nejstarším z nich je devětaosmdesátiletý důchodce Felix Hanek za uskupení Hradec Srdcem a Rozumem, který je jedním z prvních soukromých podnikatelů v Jindřichově Hradci. Naopak nejmladšími kandidáty do komunálních voleb jsou teprve osmnáctiletí studenti Martin Blížil, který kandiduje za hnutí ANO 2011 a Karel Dundáček za Starosty a nezávislé.

Do boje o vedení města se chystají promluvit také tři starostové. Kromě toho současného Jana Mlčáka, je to i bývalý starosta Stanislav Mrvka, který starostoval v letech 2010 – 2020 a Karel Matoušek, ten vedl Hradec v letech 1998 – 2010.

Hlavními tématy, kterými chtějí kandidující strany a uskupení zaujmout své voliče jsou zlepšení dopravy ve městě, obnova sídlišť i další rozvoj bydlení. Prioritou subjektů je také pomoc obyvatelům města v boji se současnou drahotou například formou regulace některých poplatků.

Současné komunální volby přinesou po 32 letech změnu v čele Kardašovy Řečice. Současný starosta Petr Nekut už totiž do svého křesla neusedne. Jedenasedmdesátiletý vystudovaný veterinární lékař vede radnici od roku 1990.

„Zejména poslední dobou je to práce na 7 dní v týdnu a 365 dní v roce. Pokud to člověk chce dělat poctivě, pak je to vždy na úkor něčeho a to je zejména rodina. Navíc je tu už také nějaký věk a je třeba dát příležitost někomu mladšímu,“ poznamenal současný starosta Petr Nekut, který je prý připravený být svému nástupci nápomocný.