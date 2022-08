Z celkového počtu kandidátů je 252 mužů a 99 žen. Průměrný věk kandidátů je téměř 52 let. Nejstarším z nich je devětaosmdesátiletý důchodce Felix Hanek za uskupení Hradec Srdcem a Rozumem, který je jedním z prvních soukromých podnikatelů v Jindřichově Hradci. Naopak nejmladšími kandidáty do komunálních voleb jsou teprve osmnáctiletí studenti Martin Blížil, který kandiduje za hnutí ANO 2011 a Karel Dundáček za Starosty a nezávislé.

Seznam kandidátů do komunálních voleb v Jindřichově Hradci:

1 Česká strana sociálně demokratická Ing. Petra Blížilová

2 Hradec srdcem a rozumem Ing. Jaroslav Chalupský

3 PATRIOTI Jindřichův Hradec (zkratka PATRIOTI JH) Ing. Taťána Hajdíková, Ph.D.

4 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ Mgr. Ondřej Pumpr

5 JIHOČEŠI 2012 – ZA LEPŠÍ HRADEC Mgr. Vladislav Burian

6 Svoboda a přímá demokracie (SPD) Aleš Vyhnálek

7 Nezávislí PRO HRADEC Ing. Stanislav Mrvka

8 Občanská demokratická strana Bc. Radim Staněk

9 Koalice KSČM a DOMOV s podporou ANS, SPOZ A ČSNS JUDr. Tomeš Vytiska

10 ODPOVĚDNĚ PRO HRADEC (společná kandidátka nezávislých kandidátů a KDU-ČSL) MUDr. Karel Bajer, MBA, LL.M.

11 ANO 2011 Ing. Magda Blížilová

12 Společně s Piráty MUDr. Jaromír Kopřiva

13 SNK ED a nezávislí kandidáti Ing. Jan Mlčák, MBA

Volby přinesou souboj současného i bývalých starostů

Stávající starosta Jindřichova Hradce Jan Mlčák (65 let) před čtyřmi lety kandidoval za sdružení Patrioti, kteří v současném zastupitelstvu disponují dvěma hlasy. Jejich cesty se ale rozešly a pro podzimní volby bude lídrem kandidátky strany SNK ED a nezávislí kandidáti. „Od volebního plánu jsme neustoupili a priority jsou stále stejné. To znamená vrátit se do města, opravit silnice, které jsou ve špatném stavu a samozřejmě chceme pokračovat v možnostech individuální i neindividuální bytové výstavby,“ nastínil už dříve Deníku své plány současný starosta.

Stranickou barvu změnil také bývalý starosta Stanislav Mrvka (69 let). Rozloučil se se sociální demokracií, která má v zastupitelstvu osm křesel (i s novějším uskupením Změna 2020) a rozhodl se, že do podzimních voleb povede uskupení Nezávislí pro Hradec. „Spousta lidí mě oslovuje s tím, že bych měl Hradci ještě něco dát. Hlavním důvodem je pro mě ovšem to, že zjevně došlo k přibrzdění rozvoje města, z čehož jsem velmi smutný,“ zdůvodnil Stanislav Mrvka. Z volebního programu své strany jmenoval například výstavbu nových bytů, řešení parkování a dopravy a úlevu občanům formou nižších cen poplatků a cen služeb.

V nadcházejících volbách kandiduje i Karel Matoušek (79 let), který byl starostou Jindřichova Hradce v letech 1998 - 2010. Tentokrát jeho jméno figuruje, stejně jako jméno stávajícího starosty Jana Mlčáka, na kandidátní listině SNK ED a nezávislí kandidáti.