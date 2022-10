„Rozhodně je to úspěch a popravdě jsme to nečekali. Je to pro nás takové zadostiučinění a ocenění práce, která byla před volbami. Výsledek odpovídá tomu, že lidé dali najevo, že nejsou spokojení se současným vedením,“ komentoval výsledek voleb lídr hnutí Bohumil Šuhaj s tím, že vyjednávání o novém vedení radnice budou dlouhá a složitá. „Jako jednu z priorit máme přístavbu sportovní haly a jako učitel bych prosazoval také přístavbu základní školy, což jsme měli jako stěžejní body,“ dodal Šuhaj. Po osmi letech tak zřejmě nastane změna v čele města.