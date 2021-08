Volební sliby - BydleníZdroj: DeníkBytová krize se tak stává jedním ze stěžejních témat volební kampaně. Zatímco Andrej Babiš slibuje státní továrnu, která bude chrlit hotové bytové jednotky a pokládat je na připravené betonové desky v ceně 16 tisíc korun za metr čtvereční, ostatní sázejí na hypoteční daňové úlevy podle počtu dětí, výstavbu obecních bytů či zrychlené stavební řízení, ale i na pokuty za neobsazené byty.

„Pokud pan premiér nabízí místo bytů kotce pro králíky, je to jeho boj. My nastartujeme výstavbu kvalitními projekty typových bytových domů, jež vzejdou z architektonických soutěží. Výsledkem bude 40 tisíc nových bytů ročně,“ tvrdí místopředseda ODS Martin Kupka.

Dvojblok STAN a Pirátů chce postavit až 100 tisíc bytů. „Samosprávy jsou schopny minimálně třetinu zvládnout samy, když jim nabídneme financování se splatností třicet čtyřicet let. Šlo by o nízko úročené půjčky, což by městům a obcím jako investorům mělo stačit, aniž by musely žádat o dotace,“ sdělil Deníku jeho kandidát na ministra financí Věslav Michalik.

To je podle ekonomky Heleny Horské rozumný přístup. „Základní chybou bylo rozprodání obecních bytů a nestavění těch startovacích,“ míní. Politici by prý také měli lidem vysvětlovat, že nikdo nemá nárok na vlastní byt či dům. „Investoři vidí v nájemním bydlení logickou tržní příležitost a měli by k tomu být motivováni, například snížením cen stavebních pozemků nebo lepší infrastrukturou,“ řekla Deníku.