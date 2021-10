Kvůli epidemii koronaviru s sebou letošní volby přinášejí i obavy o zdraví. Zvláště senioři se totiž často ptají, jak jsou "ošetřeni" členové volebních komisí. Podle platných opatření musí mít každý člen komise v průběhu voleb respirátor, členové komisí musí zároveň dodržovat bezpečnou vzdálenost a zvýšená hygienická opatření (dezinfekce volební místnosti, dezinfekce rukou, případné použití rukavic apod.). U členů volebních komisí se ale nijak neověřuje, zda byli očkováni či prodělali onemocnění covid-19.

„Doporučuji před návštěvou volební místnosti i po jejím opuštění provést důkladnou dezinfekci rukou. Při návštěvě volební místnosti použít také respirátor a dodržovat bezpečnou vzdálenost při kontaktu s jinými voliči, případně omezit kontakty s členy komise, například dobu strávenou ve volební místnosti,“ radí tajemník desenské radnice Jaroslav Müller.

První den voleb se nesl ve znamení vysokého zájmu voličů. V prvních hodinách po otevření volebních místnosti si poslance vybrala pětina až desetina voličů, vyplývá ze zjištění ČTK. Nejčastěji se sice volební účast pohybovala mezi 20 a 40 procenty, v některých okrscích však už během prvního volebního dne odvolila více než polovina zapsaných voličů. Velká účast byla v hlavním městě, Hradci Králové či Libereckém kraji.

Bilance prvního dne: Až na několik osob, které nerespektovaly protiepidemická opatření a o nichž jsme referovali výše, neevidujeme žádné významné narušení voleb a dosavadní průběh považujeme za klidný. #policiepp — Policie ČR (@PolicieCZ) October 8, 2021

Průběh voleb je prozatím poklidný, na několika místech však došlo k porušení protiepidemických opatření. "Bilance prvního dne: Až na několik osob, které nerespektovaly protiepidemická opatření a o nichž jsme referovali výše, neevidujeme žádné významné narušení voleb a dosavadní průběh považujeme za klidný," uvedla na twitteru policie.



Svůj hlas odevzdali i volební lídři

Mezi páteční voliče patřili volební lídři, kteří tradičně hlasují v prvních hodinách. Mezi ně patřil například lídr hnutí SPD Tomio Okamura, který odvolil na pražském Břevnově. Ve volbách jde podle Okamury o zásadní věc, a to o směřování Česka v příštích čtyřech letech. "Jestli budeme směřovat do Bruselu směrem k ukončení české svrchovanosti a samostatnosti, nebo zda zachováme Českou republiku, jak ji známe. Já jsem pro to druhé," řekl novinářům.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš při odevzdávání hlasu zmínil, že volby jsou šancí vrátit Česku budoucnost. "Teď se rozhoduje, kam bude v následujících letech Česká republika směřovat, jestli to bude i v té postcovidové obnově země, kde nakopneme ekonomiku, začneme sledovat světové trendy, nebo jestli to bude republika, kde se nebude inovovat, kde se bude žít na dluh," nechal se slyšet Bartoš, který je lídrem Pirátů v Ústeckém kraji.

Odvoleno má i patrně nejsledovanější osobnost voleb - Andrej Babiš. Stávající premiér a lídr hnutí ANO odevzdal svůj hlas v Ústeckém kraji v Lovosicích. Před zdejší radnicí na něj přitom nečekali jen jeho příznivci, převážně senioři, ale i odpůrci. Přibližně pětice mladých lidí se proti němu výrazně vymezila. Ve chvíli, kdy vcházel na radnici, také kolem projelo auto s LED obrazovkou, na které byly promítány výpovědi lékařů a pozůstalých po obětech covidu.

Když premiér vycházel ven, pokřikovali na něj odpůrci "táhni" nebo "zdrhni do Francie, dokud můžeš" s jasným odkazem na nejnovější aféru, ve které Babiš kromě mnoha dalších světových osobností také figuruje. Jde o nemovitosti, které měl právě ve Francii před lety nakoupit prostřednictvím firem sídlících v takzvaných daňových rájích.

"Do neklidného období potřebujeme stabilitu. Neměli bychom teď měnit vládu, aby se pětikoalice dohadovala, kdo bude jaký ministr," uvedl během své návštěvy volební místnosti Babiš. "Když nastoupí, měli by velké problémy se zorientovat v problematice. Kontinuita je důležitá," poznamenal premiér.

Lídr ČSSD Jan Hamáček by považoval za úspěch, kdyby se sociální demokraté dostali do Poslanecké sněmovny. Strana totiž v průzkumech dlouhodobě osciluje kolem minimální pětiprocentní hranice. "Hranice je jednoznačná, pokud se sociální demokracie dostane do sněmovny, je to úspěch, pokud nikoliv, tak by to byl neúspěch. Jak už jsem řekl několikrát, pokud by sociální demokracie neuspěla, tak by musel přijít někdo jiný do vedení strany," avizoval Hamáček.

Předseda ODS a lídr jihomoravské kandidátky Spolu Petr Fiala odvolil v ZŠ Zemědělská v Brně, kam přišel s rodinou. "Procenta si netroufám tipovat, ale není to tak důležité. Chceme vyhrát. Ale co pokládám za nejdůležitější, je to, aby lidé podpořili změnu v ČR," řekl novinářům.

"Máme šanci ukončit těch osm let populistické vlády, která nevede k žádným výsledkům, vše se jen zdražuje a nepodařilo se pohnout s ničím podstatným jako například důchodová reforma a další věci," dodal.

Šéfka Trikolóry Zuzana Majerová Zahradníková přišla k volbám bez jakékoli ochrany nosu a úst. Policista ji sice upozornil, že je povinna mít respirátor, podle serveru iDnes.cz mu však odvětila: "Ne, nemám, děkuji, nechci." "Cokoliv nad pět procent nám samozřejmě udělá radost, abychom mohli hájit zájmy našich lidí a prosazovat je, ale moje očekávání jsou dvouciferná,” konstatovala posléze na téma výsledků voleb.

Svůj hlas během pátečního odpoledne odevzdali i předseda STAN Vít Rakušan, šéf KSČM Vojtěch Filip nebo předseda KDU-ČSL a lídr koalice Spolu v Olomouckém kraji Marian Jurečka.

Prezident republiky ?? Miloš Zeman v pátek dne 8. října 2021 odvolil na zámku v Lánech ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. pic.twitter.com/lahSTB62D2 — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) October 8, 2021

Na zámku v Lánech již odvolil také český prezident Miloš Zeman, o jehož zdraví se v posledních dnech čile spekulovalo. Podle předsedy volební komise Ivana Saláče ale Zeman během přibližně půlhodinové návštěvy s komisaři hovořil.

"Do zámku nás odvedla ochranka pana prezidenta. Chvíli jsme vyčkali před přijímacím salónkem. Následně nás pan prezident přijal, aby mohl odvolit do přenosné urny. Seděl v křesle, měl dobrou náladu a poděkoval nám za to, že jsme přišli až za ním,“ popsal prezidentskou volbu Salač.

Podívejte se, jak volili jednotliví politici:

Netypické jsou letos volby v jihomoravských Hruškách, které v červnu poškodilo tornádo. Dříve zde lidé volili na místní škole, kterou ale rovněž poničil živel. V budově obecního úřadu se tak volby konají podruhé, ty loňské krajské se tam uskutečnily kvůli pandemii.

První volička dorazila k volbám již tři minuty před úderem druhé. Čilá osmdesátnice Milada přitom přechodně bydlí v dvacet kilometrů vzdálených Dubňanech na Hodonínsku, neboť jí tornádo vzalo dům. Páteční "návštěvu" Hrušek využila k vyřizování záležitostí kolem nové dřevostavby, která roste na místě jejího původního domu, a návštěvy kamarádky. „Nikdy jsem si nemyslela, že na stará kolena ještě budu stavět barák,“ uvedla předtím, než si nasadila respirátor a vešla do volební místnosti.

Ve východočeských Pardubicích již musela u voleb zasahovat policie, a to ve volební místnosti na Základní škole bratranců Veverkových. "Oznámili nám, že si jedna členka komise odmítá vzít ochranu dýchacích cest," popsala policejní mluvčí Markéta Janovská. Žena si respirátor nakonec nasadila, i tak ji ale pokuta nejspíš nemine. Policie přestupek oznámila správnímu orgánu.

Policie zasahovala i u voleb v Brně. Muž u volební místnosti v Dominikánské ulici totiž vystál dlouhou frontu, aby zjistil, že kvůli propadlému občanskému průkazu nemůže volit.

Ve velmi dlouhé frontě před volební místnosti přitom čekalo okolo padesáti lidí. Na řadu přišli až po zhruba tři čtvrtě hodině. „Někteří voliči byli z pomalého postupu nervózní a údajně i sprostí na komisaře. Rozladění prý dával hlasitě najevo hlavně muž, který si vystál řadu a nakonec zjistil, že má propadlý občanský průkaz," popsal mluvčí městské policie Jakub Ghanem.

Na průběh voleb si chce stěžovat třiasedemdesátiletý senior František J. z Hradce Králové. Důvodem jeho rozhořčení byla situace v hradeckém volebním okrsku 40. “Přišel jsem do volební místnosti s tím, že mi do schránky nepřišly hlasovací lístky a žádal jsem o nové. Ty mi byly vydány, ale chyběl tam lístek 20. Tedy hnutí ANO,” uvedl důchodce, který zvažuje, že si najme právníka.

To Daniel Dvořák z Blanska vyrazil do volební místnosti v Praze 10 v prostorách Základní školy Solidarita ve vězeňském kostýmu a s pouty na rukou. Podle svých slov se v kostýmu trestance snažil co nejvíce napodobit Andreje Babiše, kterého kvůli jeho kauzám rád viděl za mřížemi. „Byl to jasný vzkaz. Prosím, dostaňte mě tam, kam patřím. Váš Andrej Babiš/Bureš,“ sdělil.

Osmé volby v samostatné historii ČR

Letošní volby do Poslanecké sněmovny jsou v pořadí osmé v historii samostatné České republiky. Voliči při nich vybírají zástupce 22 politických subjektů - stran, hnutí i koalic. O 200 poslaneckých křesel usiluje celkem 5242 kandidátů. V porovnání s předchozími sněmovními volbami, které se uskutečnily v roce 2017, tak mají voliči užší výběr.

Volebním koalicím bude pro vstup do dolní komory nově stačit méně hlasů než v minulosti, když dvoučlenné koalice musí získat nejméně osm procent hlasů a vícečetné koalice jedenáct procent hlasů. Pro volební strany zůstala hranice pro vstup do Poslanecké sněmovny stejná jako v minulosti - a to pět procent hlasů.

Způsob hlasování zůstal stejný jako v minulosti. Hlasovací lístky dostalo více než osm milionů voličů do poštovních schránek. Kdo je neobdržel, může si je vyzvednout ve volební místnosti, kam patří podle místa bydliště. Mimo domovskou obec je dostane od volebních komisařů tam, kde bude hlasovat s voličským průkazem. Do volební místnosti si lidé musí vzít občanský průkaz nebo cestovní pas kvůli ověření totožnosti. Bez toho jim volební komisaři neumožní hlasovat.

Na hlasovacím lístku vybrané strany, hnutí či koalice mohou lidé dát nejvýše čtyřem konkrétním kandidátům takzvané přednostní hlasy tím, že zakroužkují pořadové číslo před jejich jménem. Kdyby volič zakroužkoval více kandidátů, volební komisaři by jeho preferenční hlasy museli ignorovat. Hlas pro stranu by ale zůstal platný.

Stejně tak ani další písemné úpravy hlasovacího lístku nemají na jeho posuzování vliv. Platné by byly podle ministerstva vnitra i lístky, na nichž jsou jména kandidátů škrtnuta, změněna nebo dopsána. Neplatné by naopak byly napodobené nebo přetržené hlasovací lístky, nikoli však natržené, pokud by z nich volební komisaři dokázali vyčíst všechny potřebné údaje. Hlas voliče by byl neplatný také v případě, kdyby v hlasovací obálce bylo několik hlasovacích lístků, případně by lístek nebyl v obálce.

Problém s voličskými průkazy

V pátek dopoledne se objevila zpráva, že někteří voliči ještě nedostali voličské průkazy, o než včas požádali.

"V případě, že nastane situace, kdy voliči nebyl průkaz doručen, doporučujeme obrátit se na obecní úřad, který by mu měl poskytnout podací číslo zásilky, a s tím se obrátit na Českou poštu. Ministerstvo vnitra současně apelovalo na Českou poštu, aby tyto reklamace byly řešeny přednostně, což se podle našich informací děje," uvedla mluvčí ministerstva vnitra Hana Malá.

Ministerstvo zahraničí (MZV) letos u Čechů žijících v zahraničí eviduje rekordní zájem o volby do Poslanecké sněmovny. O voličské průkazy zažádalo na zastupitelských úřadech 2418 lidí, což je zhruba o polovinu více než při prezidentských volbách před třemi lety. Další tisíce voličů jsou pak podle ministerstva zapsány na zvláštních seznamech voličů.