O novém obsazení radnice se rozhodne už příští týden ve dnech 23. a 24. září, kdy si budeme vybírat kandidáty do zastupitelstev obcí, městských obvodů a městských částí pro příští čtyři roky. V Jindřichově Hradci se o vedení radnice bude ucházet celkem 13 stran a uskupení. Všechny kandidátky mají po 27 členech.

V nadcházejících volbách se budou o přízeň voličů ucházet kromě současného starosty i dva bývalí. Stávající starosta Jindřichova Hradce Jan Mlčák před čtyřmi lety kandidoval za sdružení Patrioti. Jejich cesty se ale rozešly a pro podzimní volby je lídrem SNK ED a nezávislých kandidátů. „Od volebního plánu jsme neustoupili a priority jsou stále stejné. To znamená vrátit se do města, opravit silnice, které jsou ve špatném stavu a samozřejmě chceme pokračovat v možnostech individuální i neindividuální bytové výstavby. Zároveň také chceme ulevit obyvatelům města v oblasti poplatků,“ nastínil své plány současný starosta.

Stranickou barvu změnil také bývalý starosta Stanislav Mrvka. Rozloučil se se sociální demokracií a rozhodl se, že do podzimních voleb povede uskupení Nezávislí pro Hradec. „Měli bychom být připraveni i na variantu, že se energetická a bezpečnostní situace zhorší a budeme muset řešit formou krizových opatření úplně jiné věci, než jsme si naplánovali. Jako rozený optimista však věřím, že lidé dostanou rozum a svět se vrátí do normálních kolejí. V oblasti dopravy bude asi největší pozornost veřejnosti věnovaná provozu ve městě, komunikacím, parkování a městské hromadné dopravě,“ přiblížil Stanislav Mrvka. V případě svého zvolení se chce zaměřit i na podporu projektů, které přinesou do města další pracovní místa, rozvíjet bytovou výstavbu a udržet náklady za služby obyvatel na přijatelné úrovni.

V nadcházejících volbách kandiduje i Karel Matoušek, který byl starostou města v letech 1998 – 2010. Tentokrát jeho jméno figuruje, stejně jako jméno stávajícího starosty Jana Mlčáka, na kandidátní listině SNK ED a nezávislí kandidáti.

Kandidátku hnutí ANO vede současná první místostarostka Magda Blížilová. „Budeme hledat možnosti, aby se nemusely zvyšovat poplatky za komunální odpad, za užívání veřejného prostranství a za psy. Myslím si, že je velmi důležité v této těžké době nezatěžovat naše spoluobčany zvýšenými poplatky. Není nám lhostejné, jak vypadají volná prostranství v našem městě, proto jsme již letos začali se studií sídlištních ploch na sídlišti Vajgar. Ve stejném duchu bychom rádi pokračovali a následně provedli revitalizaci těchto ploch,“ upřesnila současná místostarostka Blížilová s tím, že její strana chce podporovat další rozvoj bydlení a řešit i dopravní situaci.

Lídrem kandidátky ODS je současný druhý místostarosta Radim Staněk. Strana bude ve svém programu usilovat o zlepšení dopravní situace ve městě včetně parkování na sídlištích. „Máme vytipované lokality, kde by se mohly vybudovat vícepatrová parkoviště. Zároveň bychom chtěli nastartovat masivní opravy povrchů komunikací ve městě a prosadit i více zeleně,“ vyjmenoval priority Radim Staněk. Jeho strana chce zároveň zlepšit dostupnost stavebních parcel a vybudovat také bytový dům. „Nečeká nás jednoduché období. Hlavní ale bude se vzájemně domluvit,“ uzavřel současný místostarosta Staněk.

Za ČSSD opět bude kandidovat i třetí místostarosta města Miroslav Kadeřábek. Stranu ale povede do voleb ekonomka Petra Blížilová. Pro sociální demokraty jsou prioritami modernizace škol, stavba parkovacích domů na sídlištích, revitalizace veřejných prostranství, udržení poplatků za odpad na 500 korunách za osobu a rok i cenově dostupná MHD.