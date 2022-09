Jedenasedmdesátiletý veterinární lékař vede radnici od roku 1990. „Kandiduji do zastupitelstva, nikoliv na starostu. Zejména poslední dobou je to práce na 7 dní v týdnu a 365 dní v roce. Pokud to člověk chce dělat poctivě, pak je to vždy na úkor něčeho a to je zejména rodina. Navíc je tu už také nějaký věk a je třeba dát příležitost někomu mladšímu,“ zavtipkoval současný starosta Petr Nekut.