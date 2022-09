Co u vás rozhodne volby?Zdroj: DeníkŘešení složité dopravní situace bylo na stole už několikrát. Jednání o frekventované silnici I/34 ale většinou skončilo patem. "Obchvat severní stranou přes řeku Nežárku se dvěma mosty je v územní rezervě, vedl by ale v blízkosti rekreační oblasti s velkým počtem chat," popsala starostka Lásenice Eva Jelínková a dodala, že obchvat obce jižní stranou je problémem z ekologického hlediska vzhledem k množství rybníků. Vedení obce bylo ujišťováno, že složitou dopravní situaci částečně vyřeší výstavba dálnice D3 a obchvat Kardašovy Řečice, díky kterým klesne množství aut, které Lásenicí projíždí.

Právě doprava je také společným tématem dvojice uskupení, která kandidují do nadcházejících komunálních voleb a budou se ucházet o přízeň voličů. Kromě hustého provozu na průtahu Lásenicí komplikuje místním život také velká křižovatka uprostřed obce. "Potkávají se tu silnice I., II. a III. třídy. Variantami, jak usměrnit dopravu, jsou například ostrůvky nebo jiné zpomalovací prvky, ve spolupráci s krajem byla vypracována i studie. Dalšími prioritami je pro nás oprava místních komunikací, vybudování sběrného dvora v areálu bývalého zemědělského družstva a také pokračování ve spolupráci s místními spolky, podpora kultury a sportu," upřesnil současný místostarosta a lídr Sdružení nezávislých kandidátů František Fojt.

Kdo chce vést vaši obec na Jindřichohradecku? Deník přináší kandidátky

S podobnými plány jde do voleb i konkurence. "Jde nám především o zajištění dopravní situace v Lásenici a bezpečnost občanů, problémem je zejména přejíždění křižovatky a přecházení. Myslím si, že je otázka času, než se tam něco vážného stane. Chceme také vylepšit veřejné osvětlení, aby obec šetřila a rádi bychom vyřešili i chodníky ve směru na Novou Bystřici," nastínil část plánů protikandidát ze strany Změna pro Lásenici Pavel Němec mladší.

Do komunálních voleb ve dnech 23. a 24. září jsou podané dvě kandidátky po devíti členech. V roce 2018 byly kandidátky tři. Sdružení nezávislých kandidátů za hasiče a sportovce letos kandidátku nepostavilo. Volební účast v obci byla před čtyřmi lety 63 procent, k urnám dorazilo 280 lidí. Nejvyšší počet 61,93 hlasů získalo Sdružení nezávislých kandidátů, druhé Sdružení nezávislých kandidátů za hasiče a sportovce dostalo od voličů 19,90 procent hlasů a třetí Starostové a nezávislí si vysloužili 18,17 procent. Letos se komunálních voleb účastní dva subjekty. Sdružení nezávislých kandidátů vede do voleb na prvním místě současný místostarosta František Fojt. Opoziční strana s názvem Změna pro Lásenici má v čele kandidátky Pavla Němce mladšího, který pracuje jako technik v rybářství. Nejstarší kandidátkou je současná starostka obce, čtyřiašedesátiletá Eva Jelínková, naopak nejmladšímu kandidátovi Václavu Korandovi je jedenadvacet let.