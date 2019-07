„Masový sport dorazil do hor. Je šílené, kolik lidí se tu pohybuje,“ říká šéf zemské horské služby Christoph Preimesberger. Je podle něho moc pěkné, že se mnozí znovu silněji cítí být spojeni s přírodou, ale jsou i takoví, kteří jen chtějí na horu, protože je to trend, a nevědí nic o alpinismu.

Zásah služby z Gmundenu, která kolem 1.30 hodiny zachraňovala z Hernlersteigu turistku zasaženou bleskem, byl pro jednotku jedenáctým za dvanáct dnů…

A na stejné téma ještě jednou. Záchranné vrtulníky startovaly loni v Horních Rakousích na 2666 poplachů, z nichž se ale 269 ukázalo být „jalovými“. Jedno nasazení přitom stojí kolem 3500 eur.

Tragédie českého motorkáře

Čtyřicetiletý český motorkář přišel o život v pondělí na Grossglocknerské vysokohorské silnici v Korutanech, píší OÖN. Podle policie neodhadl dobře zatáčku, vyjel z jízdní dráhy a spadl asi 30 metrů hluboko do strmého srázu. Stopy brzdění nebo případné kolize nebyly na místě nalezeny. Pokusy o reanimaci byly marné.

„Byl na cestě se skupinou krajanů. Když se kolem 14.30 zastavili k odpočinku na výšině Franze Josefa, chtěl biker ještě jednou sjet zpátky ke Guttalu, otočit se a vrátit se k ostatním,“ popisuje list. „Poškozený motocykl a bezvládně ležící osobu v příkrém terénu si ve 14.45 povšimla nizozemská rodina a vyrozuměla záchranáře. Na místě byli první pracovníci správy silnice a starali se o zraněného do příletu záchranného vrtulníku. Reanimaci převzali lékaři, ale při zlomenině vazu už pomoci nemohli..“ Ostatky muže vynesl policejní vrtulník.

Pomoc rodinám školáků

V Německu stát připlatí od 1. srpna rodinám školáků a studentů, píše PNP. Školáci v rodinách na podpoře Hartz-IV dostanou ročně 150 místo 100 eur například na tašky, sešity a další potřeby, a 15 místo 10 eur měsíčního příplatku na sportování nebo hudební školu. Rodiny budou osvobozeny od zpoplatnění účasti dětí ve školkách a jeslích. Školní obědy a jízdenky autobusem nebo vlakem budou mít děti zcela zdarma, od podílu, který dosud hradily, bylo upuštěno. Doučování budou mít zdarma i ti, kterým přímo nehrozí propadnutí. Z těchto opatření bude profitovat kolem čtyř milionů dětí, píše pasovský deník. Podpora studentů z méně vydělávajících rodin se zvyšuje z maxima 735 na 853 eur měsíčně, příspěvek na bydlení těm, kteří už nežijí u rodičů, stoupne ze 250 na 325 eur.

Usmaží světový řízek?

Rudi Dietl (57) z Feldkirchenu (okr. Straubing) v minulých letech „proslul“ světovými rekordy ve velikosti porcí pizzy, hamburgru, cukrové vaty a podobně, a teď má chuť na další zápis do Guinnessovy knihy s XXL-řízkem, píše PNP. Dějištěm pokusu má být slavnost rodin chystaná zahrádkářským spolkem Weichshofen z obce Mengkofenu na 15. září. Dietl tam hodlá připravit pokrm velký 70 metrů čtverečních o váze jedné tuny. Při fritování spotřebuje asi 14 000 litrů oleje…

Jak náš web uvedl, před dvěma roky Dietl a jeho tým vyrobili při klubové slavnosti TSV Pilsting hamburgr o váze 1164,2 kilogramu (na snímku). Výtěžek z více než 3000 porcí darovali pořadatelé na sociální projekty. Tak tomu bude i tentokrát s řízkem, kterého má být 4500 porcí…

Dost nápadná toyota

Růžové, modré, zelené a žluté pruhy, dlouhé řasy, rudý jazyk a heboučký kožich – takto vyparáděná Toyota Starlet přitahovala na A8 pozornost nejen ostatních účastníků provozu, ale i hlídku pohraniční policie z Pidingu (okr. Berchtesgaden-venkov). Jak potom policie Horního Bavorska napsala na facebooku, 20 let staré auto by v Německu rozhodně nemohlo být přihlášeno k provozu, ale vyhovělo předpisům bezpečnosti provozu a po kontrole mohlo pokračovat v jízdě.

„Pěkný kus už mělo za sebou,“ pokračuje PNP. Tým Adam Callister, Fern Callisterová, Katharine Watlingová a Dan Simpson s názvem Mad Manx se projel po autonomním britském ostrově Man a míří do Mongolska s cílem sbírat dary pro hospice ve své vlasti a pro organizaci Cool Earth, která se zasazuje proti kácení deštných pralesů. Jejich „duhové vozidlo“ už zavítalo do 21 zemí, také do Iránu, Uzbekistánu, Kazachstánu. Teď chtějí za 75 dnů urazit 10 000 mil, než 16. září dorazí do Ulan-Ude na Sibiři.

Zachránili obra jezevčíka

V úterý 30. července odjeli Oliver Storz a Seppi Küblbeck, majitelé muzea jezevčíků v Pasově, do Švýcarska, aby svou sbírku obohatili o „největšího dřevěného jezevčíka světa“. Küblbeck PNP popsal, že váží 800 kilogramů a je vysoký čtyři a půl metru. Švýcarský klub "Arschkarten" – volně a „slušně“ vysvětleno klub smolařů - z Amlikonu-Bisseggu v kantonu Thurgau u Bodamského jezera staví každým rokem obří figuru a pak ji při slavnosti s televizí a rádii spaluje. Letos stvořil jezevčíka Waldiho a prezident švýcarského svazu majitelů jezevčíků poslal do Pasova mail, že tento dřevěný symbol má být spálen 31. července, v předvečer státního svátku, což přece nejde! Seppi Küblbeck se spojil s Danielem Schmidem, předsedou klubu Arschkarten, a přesvědčil ho, že jejich výtvor musí k nim do muzea. Přivézt ho mají k pasovské slavnosti jezevčíků 3. října.

Dodejme jen ze švýcarských pramenů, že v Amlikonu vyrobili pro spálení 21. července původně dokonce jezevčíka velkého jedenáct metrů…