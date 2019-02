České Budějovice – V Budějovické Budvar aréně se chystá přípravný kemp australské hokejové reprezentace. Protinožci nebudou na jihu Čech poprvé.

Josef Rezek (vlevo), jihočeský hokejový vyslanec úspěšně působí v daleké Austrálii. | Foto: Archiv Josefa Rezka

Rada města už schválila, že australský národní hokejový tým může dostat příděl času na ledové ploše mimo obvyklý rozdělovník. Podle náměstka primátora Jaromíra Talíře by to mělo být zhruba deset dnů na jaře příštího roku.



Zásluhu na příjezdu Australanů má Josef Rezek, bývalý hráč Motoru, který už žije na dalekém kontinentu řadu let. Pracuje jako asistent trenéra u australské reprezentace do dvaceti let. Tu už do Českých Budějovic přivezl. A protože získal občanství u protinožců, hraje i za jejich národní mužstvo, kterému také nabídl zázemí na jihu Čech.



„Chtěli by si tu potrénovat a něco odehrát,“ říká ředitel Sportovních zařízení města České Budějovice Tomáš Novák. Australané by při objednávce ledu měli dostat přednost, ale hokejisté Motoru nebo budějovický krasobruslařský klub už dali najevo, že předběžné termíny protinožců nekolidují s nároky domácích.



Trochu exotický tým už má dokonce objednaného i maséra. Stal by se jím Jihočech Petr Cirkl, který mužstvo provázel na dvě poslední mistrovství světa (Austrálie hraje ve čtvrté výkonnostní skupině a byla teď dvakrát stříbrná).



„Byl jsem s nimi vloni v Rumunsku a letos v Holandsku. Chodí skoro všichni do práce nebo jsou studenti. Nejsou moc zvyklí na takovou péči. Byli z toho nadšení. Nemají jinak nikoho, kdo by se o ně takhle staral,“ říká Petr Cirkl, který plnil i roli kustoda. S úsměvem doplňuje, že za evropského maséra tým i ušetří. Nemusí mu platit letenku z Austrálie. „Až v Srbsku skončí mistrovství, oni sednou do letadla a odletí, já pojedu domů autem,“ říká Petr Cirkl, jinak působící u rakouského cyklistického týmu. Pro ten za sebe najde dočasnou náhradu.



Z Budějovic do Austrálie odešlo tento týden vyrozumění o rozhodnutí rady města. Teď musí reprezentace protinožců definitivně potvrdit svůj zájem.