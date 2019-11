„Podle odhadu vědců kolem Madelaine Böhmeové z Univerzity v Tübingenu a Senckenberg Centra pro vývoj člověka a paleoenvironment nález ukazuje na to, že vzpřímená chůze se rozvinula v Evropě dříve než v Africe,“ píše PNP. Výzkumníci dali fosílii jméno Udo, protože dolní čelist primátu byla nalezena v den 70. narozenin zpěváka Udo Lindenberga.

Renomovaný list Süddeutsche Zeitung o nálezu píše, že před deseti lety prezentovali paleoantropologé obdobně jako světovou senzaci Idu z podřádu primátů nazvaného „suché nosy“, která žila v dnešním Hessensku před 47 miliony let. Udo má být zase lidoop, který žil před 11,6 milionu let v dnešním Allgäu, a pravděpodobně chodil po dvou nohou. Byl vysoký kolem jednoho metru.

„Bezesporu jsou oba nálezy fascinující. Ida, protože načrtla předtím neznámou vedlejší linii kmene primátů, Udo, protože je nejstarší známou opicí, jejíž stavba kostí nechá předpokládat vzpřímenou chůzi. A ,dvojnohost´ je také, jak známo, jedním z významných znaků člověka,“ uvádí SdZ. Pochybuje však, že by šlo o poslední chybějící spojovací článek mezi opicí a člověkem. „Představa, že Udo před dvanácti miliony lety pobíhal v Allgäu, jeho potomci se usadili na Krétě (kde byly nalezeny šest milionů let staré stopy vzpřímeně chodících opic), pak přesídlili do Afriky a v rokli Olduvai mutovali na Homo sapiens, je zkrátka absurdní. Ne, Udo je zajímavá pravěká bytost, ale není naším ,pra´-dědečkem´…“

Ve skutečnosti evoluce neprobíhá lineárně, ale je spletí vzájemně provázaných nitek. „V horké fázi polidštění se miliony čtverečních kilometrů deštných pralesů v Africe po miliony let měnily v savany. Pro primáty žijící předtím na stromech byly užitečné nové tělesné znaky. Všude docházelo k masové evoluci, co-evoluci a paralelnímu vývoji. Lidoopi, poloopice, australopiteci, primáti a hominidi žili společně, vedle sebe a jeden po druhém. Jednou se stal výhodou výkonný mozek. Bytosti, které z něj profitovaly, uměly rozdělat oheň, vyrobit oštěpy, obydlely jeskyně, pobíjely se navzájem a nakonec vymyslely smartfon…,“ píše deník.

Přesná trasa cesty ale ještě dlouho není vyjasněna, to by čestně měli přiznat i paleontologové, pokračuje. Množství nálezů, z nichž by se mohlo složit obrovské „puzzle“, je celkově malé. „Jeden velký paleontolog popsal výzvu svého oboru báječnou metaforou: Je to jako pokus objasnit přechod od středověku k současnosti na vývoji mezi jednou botou Karla Velikého a plechovkou cocacoly…“, uzavírá SdZ.

Za pokus vraždy podmínka

V Korneuburgu odsoudili 79letou ženu za pokus vraždy k pětileté podmínce, informuje linecký Volksblatt. 27. května se pokusila usmrtit těžce postiženého manžela trpícího navíc pokročilou demencí a následně sama sebe tabletami na spaní. Pár našla rumunská nonstop pečovatelka. Žena už byla v bezvědomí, ale oba přežili.

Jsou 60 let spolu, mají společnou dceru a od roku 1977 rodinný dům. Letos v únoru muž spadl ze schodů do sklepa, utrpěl těžký otřes mozku a byla mu přiznána invalidita. Od 10. května o něho doma pečovaly nepřetržitě manželka a pečovatelka. Mohl sám jíst a pít, potřeboval ale pomoc při hygieně a pohyboval se jen s rolátorem.

Obžalovaná záměr doznala, bylo toho prý na ni moc a od nehody nemohla spát. Umístění do pečovatelského domu, to muži nechtěla udělat, chtěla se o něho starat. Když poznala, že to nedokáže, podala mu deset nebo patnáct tablet pro spaní a sama si také vzala léky, které měla předepsané. Předtím napsala dceři dopis na rozloučenou, v němž ji prosí o odpuštění, ale že už nemůže a že jí nechtějí být na obtíž.

I žalobkyně v hlavním líčení uvedla, že manželé často hovořili o tom, že nechtějí pomalu a bolestivě umírat, a že obžalovaná vycházela z toho, že muž by byl s jejím postupem srozuměn. Čin nesmí být bagatelizován, ale provázejí jej jen polehčující okolnosti a není žádný zájem na tom, aby obžalovaná šla do vězení.

Rozsudek byl vynesen dvě hodiny po zahájení hlavního líčení, porota byla jednomyslná.

Linec a veřejné záchodky

Linec připravil městský plánek rozmístění 77 veřejných záchodků ve městě, 47 stacionárních a 30 mobilních. Od příštího týdne budou k vyhledání online na webu, píší OÖN. Od jara má přibýt 78. toaleta, označovaná jako öKlo. Má pracovat nepřetržitým provozem v eko-režimu, podle listu na principu pilin a automatické mechanické separace bez chemikálií.

Nelegální vánoční strom?

Okresní noviny ve Freistadtu „práskly“ na vlastní město, že vánoční strom pro Hlavní náměstí v Linci, který má být darován Freistadtem, nebyl poražen tak docela legálně.

„Neoficiálně“ jej Freistadští „odcizili“ sousední obci Waldburgu, píší. Prozradit to měla fotografie z kácení stromu 8. listopadu v lese u B38, na pozemku náležejícím zemské silniční správě. Elisabeth Paruta-Teuferová, starostka Freistadtu, a tedy podezřelá z „krádeže“ to nepotvrdila, ale připustila, že původně vyhlédnutý strom byl shledán příliš krátkým, a bude tedy zdobit náměstí v domovské obci.

Kolující informace o původu daru okomentoval ve Volksblattu vedoucí úřadu magistrátu Florian Riegler pouze slovy, že samozřejmě nejeli do nějakého lesa a jednoduše tam něco neporazili. Všechno prý bylo domluveno mezi freistadtskou starostkou a jejím kolegou z Waldburgu. S úsměvem pak dodal, že nežádali žádný ,porodní list´ stromu, který stál v hraničním území obou obcí. „Freistadt strom zařídil, náš stavební dvůr jej po dohodě se silniční správou porazil a my jsme také organizovali transport.“ Na diskusi nachází také něco dobrého: „Máme víc reklamy pro náš jubilejní rok 2020!“

„Teď se uvažuje pozvat k oficiálnímu představení stromu v Linci také zástupce z Waldburgu,“ uzavírá list a dodává, že původně určený strom pro darování vyrostl v intravilánu Freistadtu u rodiny Feichtingerových, ale byl při stavebních pracích na sousedící budově poškozen a vyhlédnutý „náhradník“ byl o pár metrů kratší. Tak přišel na řadu třetí smrk…

Škodolibí komentátoři v Pasově ke zprávě připojili slova starostky Paruta-Teuferové na jejím facebooku z 11. listopadu o „transportu nejlepšího kusu Freistadtu do Lince“ a o hrdosti na to, že „jejich jubilejní strom“ bude několik týdnů zdobit linecké náměstí. Poděkovala za to všem spolupracovníkům městského stavebního dvora…

Fotbalový svátek za humny

SV Wacker Burghausen ve čtvrtek sdělil, že 26. listopadu od 19 hodin se na jeho stadionu odehraje „epická mezinárodní fotbalová show“. „Hvězdami obsazený tým německých fotbalových legend se má utkat se stejně oslňujícím týmem anglických veteránů,“ píše PNP.

V německé sestavě mají být například bývalí mistři světa nebo Evropy Thomas Häßler, Thomas Helmer, Steffen Freund, Guido Buchwald a Thomas Berthold. Anglie prý vyšle legendy jako David Seamana, Matta Le Tissiera, Paula Mersona, Raye Parloura, Marka Wrighta, Roba Lee, Marka Chamberlaina, Lee Sharpeho a Lee Hendrieho. Zápas bude zaznamenáván pro jednu televizní stanici, vstupenky mají být zdarma k dispozici v obchodním místě SV Wacker Burghausen, případně na mailu info@wacker1930.de.