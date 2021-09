Po ekumenickém požehnání stavbě s doprovodem místních trubačů v 16 hodin pozdraví hosty starosta Josef Hasenöhrl. Následovat bude bohatý kulturní program.

Vyhlídku plánovali v obci od roku 2015, zprvu jako dřevěnou, pak ocelovou. Podle návrhu architektonické kanceláře Feßl & Partner stavba začala 28. října 2019. Bylo na ni spotřebováno 82 500 kilogramů oceli. 140 schodů vede do výšky 29,35 metru. Je z ní vidět do Bavorského lesa, na povodí Dunaje a při jasném počasí až do Alp.

Jak zabíjel Somálec

Linecký Volksblatt přinesl detaily vražd dvou žen ve Vídni (náš web informoval). 28letý Somálec doznal, že v pondělí dopoledne usmrtil bývalou 37letou manželku v jejím bytě v hádce o SMS a její kamarádku, která přišla později. Podle policie chtěl poté zabít ještě jednoho muže, ale tomu se díky výrazné opilosti útočníka podařilo uniknout.

Obviněný uvedl, že během hádky odešel do kuchyně pro váleček na nudle a udeřil jím exmanželku. Pak ji bodal. V bytě čekal na další oběť. "Věděl, že její 35letá přítelkyně často chodí za poledne na návštěvu nebo k jídlu," řekl policejní mluvčí. Od rozvodu k ní neměl "žádný dobrý vztah", dodal mluvčí. Při čekání pil alkohol. Když přišla, probodl ji také.

Poslal SMS 36letému muži, aby se s ním sešel před bytem. Zda se jednalo o autora SMS pro jeho někdejší partnerku, které byly příčinou hádky vedoucí k tragédii, nechtěla policie uvést vzhledem k probíhajícímu vyšetřování. Somálec ho chtěl zabít, ale oběti se podařilo uniknout bez úhony a vyrozumět policii.

K osobě pachatele list zopakoval, že přišel v červnu 2014 do Rakouska a požádal o azyl, který mu měl být brzy poskynut. Byl dosud bezúhonný.

Slovák na padáku se "vykoupal"

39letý slovenský pilot paraglidingu v úterý dopoledne nouzově přistál v Hallstattském jezeře. Startoval ze 1208 metrů vysokého Krippensteinu na Dachsteinu a podle policie předvedl nad vodní plochou několik akrobatických manévrů. Při tom ztratil kontrolu nad kluzákem, protože se jeho šňůry zamotaly. S pomocí dvou záložních padáků se mu podařilo přistát do vody bez úhony. Alarmovaná vodní záchranná služba nezraněného sportovce dopravila na břeh, uvedly OÖN.

Kriminalita za humy poklesla

Kriminalita v Horních Rakousích loni poklesla. O čtyři procenta proti předloňsku se ale zvýšil počet drogových deliktů na celkem 7468. Policie vypátrala na 750 dealerů. Za den tedy byli "staženi" průměrně čtyři. Letos jich bylo do konce července už 854.

Korona dál zuří

Tři bavorské okresy mají nejvyšší covidovou incidenci v celém Německu, píše PNP. Jsou to Berchtesgaden venkov se 221 novými infekcemi na 100 000 obyvatel během týdne, Traunstein jich má 219,7 a Rosenheim 202,9. V celém Německu jsou jediní přes 200. V pořadí zemí je Bavorsko s incidencí 84,3 v horním středu tabulky (spolkový průměr je 76,3).

V Rakousku měli ve čtvrtek 14 zemřelých na covid, dvakrát víc než ve středu nebo před týdnem. Za týden registrovali 48 úmrtí. Nových infekcí bylo ve čtvrtek 2198. V nemocnicích leželo 822 pacientů, z toho 202 na intenzivkách. Sedmidenní incidence byla 162,5 na 100 000. Od začátku pandémie si nákaza vyžádala v Rakousku 10 870 obětí, 121,7 na 100 000 obyvatel. Za 24 hodin do čtvrtka udělali v Rakousku 578 363 testů. Z nich bylo u PCR v týdenním průměru pozitivních 1,7 procenta. Nejvíc nových infekcí bylo ve Vídni 621, v Horních Rakousích 430, Dolních Rakousích 392.

Zavřený tunel Götschka

Mühlviertelská rychlostní silnice S 10 k české hranici bude v pátek 17. září od 19.15 hodiny uzavřena v obou směrech kvůli cvičení v tunelu Götschka. Objížďky povedou přes Kefermarkt a Unterweitersdorf. Průjezd má být opět možný od páté hodiny.

Tunel na S 10 přes noc zavřou.Zdroj: Deník/OÖN

Veletrh živosti obcí

29. hornorakouský veletrh "živosti obcí a místních center" se konal na náměstí ve Freistadtu, píší OÖN. Sjelo se k němu přes 70 zástupců obcí a turistických iniciativ, aby návštěvníkům představili své projekty. Vyvrcholením akce bylo poprvé udělení zemské ceny za vzhled obce. Za Mühlviertel ji získal projekt Strebergarten z Leopoldschlagu. Po stržení bývalé národní školy tu vypsali soutěž návrhů občanů na využití volného místa. Vyhrála myšlenka Edeltraud Knollové na zřízení neoplocené volné zahrady pro každého - koncept a název je odvozován od lékaře Moritze Schrebera, který s ředitelem školy Ernstem Hausschildem v polovině 19. století prosadil zřízení takové plochy jako hřiště chudých dělníků z fabrik. V průběhu let se z ní vyvinuly malé neoplocené parcely k zahradničení. V Leopoldschlagu úpravu pozemku realizovali v součinnosti angažovaní občané a místní spolky.

Když místní slavnost, tak s kroji…Zdroj: Deník/OÖN

Akci provázel pestrý program vlastivědných skupin.

Perlorodky putují

Hornorakouská kulturní společnost pořádá putovní výstavu o perlorodkách říčních. V mobilních prostorách Leitner-Wehr v Pergu bude otevřena do 26. října denně od 8 do 18 hodin, vstupné se nevybírá. "Pomocí nejnovější techniky a interaktivního řečiště potoka poznají návštěvníci souvislosti života těchto mlžů," píší OÖN.