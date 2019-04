Místní keramická škola vznikla už roku 1884. Letos tedy slaví 135. výročí svého založení, nyní už pod názvem Střední uměleckoprůmyslová škola Bechyně (SUPŠ Bechyně). Tento rok je pro ni významný také z jiného důvodu. Podle ředitele SUPŠ Bechyně Otakara Nováka ji totiž čeká rozsáhlá rekonstrukce, která spolkne zhruba 70 milionů korun.

Začít by měla v květnu. Opravovat se bude plášť budovy, která potřebuje zateplit, a také její střecha. Rekonstrukci neunikne ani kotelna. Na internátech dojde k výměně kuchyně, zateplení jednoho z pavilonů a jídelny. „Opravy budou opravdu rozsáhlé,“ dodal Otakar Novák. Financovány budou z Fondu rozvoje škol a Operačního programu Životního prostředí. Penězi přispěje také Jihočeský kraj. Hotovo bude zřejmě v závěru příštího roku.

Oslava výročí školy je naplánovaná na konec září. „Opravy oslavu zřejmě trochu naruší. Bude to taková akce na staveništi,“ zažertoval Otakar Novák. Program oslav zpestří autorské výstavy výtvarníků, kteří studovali na této škole.

UNIKÁTNÍ ŠKOLA

Zatímco gymnázium nalezneme téměř v každém větším městě, škol zaměřených na řemeslnou výrobu s takovou tradicí, jakou se může pochlubit SUPŠ Bechyně, v České republice není mnoho. „U nás v okolí je naše škola unikátem,“ potvrdil ředitel SUPŠ Bechyně.

Za poslední dva roky zájemci o studium přibývají. Žáky přitahují nové obory – Multimediální tvorba a Grafický design. Při přijímacím řízení musí nejvíce zabojovat zájemci o studium Grafického designu. „Letos zde byl úplně nejvyšší převis. Můžeme vzít 15 žáků a hlásilo se jich přes 60,“ řekl Otakar Novák. Například absolventi Keramického designu podle jeho slov nemají špatné vyhlídky. „Jednáme se zástupci keramického průmyslu. V něm vzniká hlad po odbornících se středoškolským vzděláním. Došlo k oživení porcelánového průmyslu, což sice není absolutní specifikum studia na naší škole, ale ta technologie se u nás učí,“ zmínil.

PRO VEŘEJNOST

Kromě klasického denního studia škola nabízí také populární kurzy pro veřejnost. Už přes dvacet let zde funguje Letní škola. Jedná se o akreditované kurzy. Účastní se jich jak učitelé ze základních uměleckých škol, tak i ti, kteří mají tvorbu jako koníčka. „Někteří účastníci přijedou třeba už po patnácté, pak už se nedá mluvit o amatérské tvorbě,“ myslí si Otakar Novák, který je ve funkci ředitele od minulého roku a sám bechyňskou školu vystudoval. Ve své funkci by chtěl stabilizovat obory jako Multimédia a Průmyslový design. „Také bychom třídy rádi dělili, aby kantoři měli v ateliérech menší počet žáků a výuka se zefektivnila, podobně to fungovalo už před 20 lety,“ uzavřel.

Absolventem bechyňské školy byl například Otto Gutfreund, proslulý kubistický sochař, či písničkář Karel Kryl.

STŘEPY A STŘÍPKY

Za 135 lety působení keramické školy se ohlíží výstava Střepy a střípky, která je právě nyní k vidění v galerii Městského muzea Bechyně a potrvá až do neděle 16. června.