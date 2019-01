České Budějovice - Lenka Žák pokřtila tento týden v Českých Budějovicích svou první kuchařku. Radí v ní, jak přivést přírodu do kuchyně a využít obiloviny

Nejprve vařila zdravá jídla jenom pro sebe, pak začala pořádat kurzy a připravovat rozhlasový pořad a nakonec napsala i vlastní kuchařku. Třicetiletá Lenka Žák, známá jako Biolenka, tento týden v Českých Budějovicích pokřtila svou první knihu. Radí v ní, jak přivést přírodu do kuchyně a maximálně využít obiloviny.



Lenka Žák si cestu ke zdravé výživě našla velmi brzy. Od malička ji totiž trápily alergie, a proto změnila jídelníček. Jak nejlépe vařit, pak zjistila během studií na vysoké škole. „Bylo málo peněz, takže jsme se museli naučit využít toho z jednoho navařeného hrnce co nejvíce," vzpomíná.



Po ukončení školy ji oslovila známá, která potřebovala pomoci s vařením pro alergické dítě, a tak se zrodily první Biolenčiny kurzy.



Zkušenosti z nich nyní autorka využila ve své kuchařce Víme, co jíme. „Jejím hlavním smyslem je uvést přírodu do kuchyně všech žen a ukázat, jak maximálně využít obiloviny. Ty by měly být základem jídelníčku, ale málokdo s nimi umí pracovat, protože česká strava je založená na bramborách a knedlících," popisuje Biolenka.



Kniha je rozdělena do kapitol podle jednotlivých obilovin, představuje například pohanku, jáhly, oves, ječmen nebo špaldu. Konkrétní recepty vybírala Biolenka díky ohlasům z kurzů vaření. „Dávala jsem tam jídla, která se lidem hodí nebo jim i dělají problémy. Kuchařka zároveň vychází z toho, že se vždy navaří kotel obilovin, a ty se pak využijí na polévku, hlavní jídlo, dezert i pomazánku," vysvětluje.



Všechny recepty v knize jsou její vlastní. Vznikají většinou dílem náhody. „Buď přicházejí ve snech a já si je druhý den zkusím, protože jsem zvědavá, co se mi zdálo, nebo hodně zkouším, experimentuji. To mě baví," říká. Přiznává ale, že pak to v kuchyni vypadá jako v laboratoři.



Při vaření Biolenka zohledňuje i roční období a snaží se ukázat, jak využít energii přírody. Všechny potřebné suroviny jsou podle ní k dostání v prodejnách zdravé výživy. Za nejpodceňovanější ingredienci považuje celá zrna. „Málokdo ví, že se dají jíst," vysvětluje.



Největším nešvarem českých strávníků je podle ní to, že nenaslouchají svému tělu. „Jejich strava by se měla trochu odlehčit od toho vepřo-knedlo-zelo. Když si to člověk dá k obědu, tak mu poklesne výkonnost, protože tělo se začne soustřeďovat na trávení. Zdá se mi ale, že už to mnozí na sobě pociťují a snaží se o zlepšení," komentuje Biolenka.



Ona sama nejčastěji vaří pro sebe a manžela Davida. „Nejraději mám kamut s koprem a uzeným tofu zalitý dýňovým olejem. To je lahoda," dodává.



Kromě kurzů vaření pravidelně připravuje i rozhlasový magazín. V něm přibližuje zásady zdravého životného stylu, nabízí recepty a mluví s hosty.



Své zkušenosti ale předávala už i zájemcům v zahraničí. Letos se dokonce vydala do Austrálie. „Vedla jsem kurz kváskového chleba na ekofarmě. Kvásek jsem tam převezla v letadle, což bylo docela dobrodružné, protože se to jednak nesmí, a navíc mi vybouchl v kufru," vypráví.



Vaření se chce Biolenka rozhodně věnovat i nadále. Brzy by ráda vydala další kuchařskou knihu. „Ozývají se mi lidé s bezlepkovou dietou, tak jim chci například ukázat, jak si upéct chleba bez různých příměsí," dodává.

Jahelník podle Biolenky

Ingredience:

350 g bio jáhel (malé)

100 g bio hladké špaldové celozrnné mouky

2 lžíce bio slunečnicového oleje

100 g rozinek, 100 g datlí

100 g lískových oříšků

špetka mořské soli, skořice

Postup:

1. Jáhly propláchneme horkou vodou a vaříme se špetkou soli v dvojnásobném množství vody 15-20 minut na hustou kaši. Během vaření jáhly nemícháme a vaříme je na mírném plameni.

2. Polovinu vlažných jáhel smícháme s moukou (postupně přisypáváme dle vlhkosti jáhel, max. však 200 g), přidáme olej, skořici a prohněteme v tuhé těsto.

3. Vymažeme dortovou formu, vysypeme strouhaným kokosem nebo sezamem a vmačkáme jáhlový korpus. Pečeme 20 minut při 180°C.

4. Oříšky vsypeme na pánev a postavíme na plotnu zapnutou na maximum. Postupně, jak se bude pánev zahřívat, s oříšky po pánvi pohybujeme a zkoušíme sloupávat naprasknutou slupku. Až budou oříšky zlatavě hnědé a zpocené, dáme je do utěrky a pohybem odstraníme zbylé slupky. Ještě horké je vsypeme do mixéru. Mixujeme asi 5 minut, až se vytvoří ořechové máslo.

5. Rozinky s datlemi rozmixujeme nebo pomeleme mlýnkem.

6. Do zbylých jáhel dáme ořechové máslo, sušené ovoce, skořici a rukama propracujeme. Můžeme krátce promixovat; ale náplň potřebujeme co nejtužší – jednu velkou kouli.

7. Náplň namačkáme do upečeného korpusu, ozdobíme celými oříšky a necháme zchladnout.