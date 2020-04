K testování vzorků teď přidávají virologové z Biologického centra AV ČR i výzkum diagnostiky a možností léčby koronavirové infekce.

Laboratoře s vysokým stupněm zabezpečení BSL-3, na českobudějovickém pracovišti Biologického centra Akademie věd ČR. Na snímku virolog Martin Palus. | Foto: archiv Biologického centra AV ČR.

Vědečtí pracovníci českobudějovického Biologického centra Akademie věd ČR rychle zareagovali na společenskou potřebu a už od 23. března provádějí diagnostické testy na přítomnost koronaviru u vzorků z nemocnic Jihočeského kraje a nově Vysočiny. Do 16. 4. 2020 vyšetřili celkem 869 vzorků, přičemž 28 bylo pozitivních. Virologové nyní pokračují dále ve výzkumu. Využili příležitosti, že se při testování vzorků setkávají s novým koronavirem SARS-CoV-2, zařadili ho do své virové sbírky a zaměří se na detailnější výzkum viru. Chystají několik vědeckých projektů, které by mohly pomoci v boji s pandemií nemoci Covid-19.