Ševětín – Nádherně, precizně a pracně vyšívané blaťácké kroje ze Ševětína zazářily v sobotní taneční soutěži StarDance.

Blaťácké kroje při polce studio rozzářily. | Foto: archiv souboru

„Natáčeli jsme dříve pro Českou televizi Putování za písničkou s Jožkou Šmukařem, takže tam měli na mě kontakt,“ vysvětluje vedoucí Blaťáckého souboru Ševětín Marie Švejdová, jak se jejich kroje dostaly na obrazovku.



Na prosbu televize zapůjčili šestnáct krojů na polku,v nichž v závěru StarDance tancovaly dvě skupiny po čtyřech párech. „Velmi jim to slušelo, líbilo se mi to,“ zhodnotila Marie Švejdová dojem nikoli zprostředkovaný. Spolu s dalšími dvěma členkami souboru a čestným hostem, 78letou Jiřinou Zikmundovou, jejíž ruce vyšívanou nádheru vytvořily, se přenosu účastnila. „Požádali nás o pomoc při oblékání soutěžících. A bylo to náročné. Protože šlo o přímý přenos, bylo třeba tanečníky rychle obléci po jejich soutěžním tanci,“ přibližuje vedoucí souboru. Vyšívačka Jiřina Zikmundová si užila v publiku generálku, ale při vysílání už pomáhala s oblékáním vystupujících.



Marie Švejdová vystoupení s polkou oceňuje: „Moc krásně to zatančili. Jan Onder dělal choreografii a byl v tom život, energie – a naše kroje se tam rozzářily!“



Před předáním krojů, pro něž si z televize přijeli, každý člen souboru svůj vypral a připravil. V pondělí je dostali zpět. „Nabídli nám, že je dají do pořádku, ale nechtěli jsme, protože se o ně bojíme,“ vysvětluje Marie Švejdová, že péče o kroje je náročná, musejí je vyvařovat.