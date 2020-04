Celé roky se na krizovou situaci připravovali a teď mohou svoje zkušenosti i schopnosti využít v praxi. Všechno kvůli onemocnění COVID-19, které ovlivnilo dění nejen v České republice, ale po celém světě.

Nejvíce zatížený v současné době je ženijní pluk nasazením svých vojáků na čtyřech hraničních přechodech v jižních Čechách, kde pomáhají policii ČR s kontrolami řidičů překračující státní hranice. Celkem se tady po deseti dnech točí rotace 90 ženistů, kteří ještě před tím musí přibližně stejnou dobu strávit v karanténě ve Vojenské zotavovně Měřín. „Pro vojáky je to reálné nasazení. Je to něco jiného než výcvik v kasárnách. Pro nás je to dobrá zkušenost, i co se týká součinnosti s našimi policejními kolegy,“ hodnotí celou akci přímo z řídícího stanoviště na Krajském vojenském velitelství České Budějovice velitel třetí rotace kapitán Marius Bartha.

Nasazené čekalo překvapení

Právě tato skupina lidí musela téměř celé velikonoční svátky strávit ve službě, a proto si pro ně jejich kolegové připravili překvapení. Kdo chtěl, mohl napéct třeba bábovku nebo připravit jiné dobroty, které jim pak velitel pluku, plukovník Jiří Tršo, společně se zástupci posádky Bechyně dovezl přímo na hranice.

"Já jsem především vyrazil proto, abych se podíval, kde jsou naši vojáci nasazení, v jakých fungují podmínkách, jak jsou vybaveni ochrannými pomůckami, jaká je nálada a atmosféra. Při této příležitost jsem uvítal i tuto aktivitu s napečením celé řady pochutin, protože jsou velikonoční svátky, které většina lidí tráví doma, v rodinném kruhu a oni nemohou, takže já to vítám a věřím, že to i ocení,“ komentoval velikonoční nadílku plukovník.

Psychologická bariéra

Ženisté poprvé začali pomáhat policistům a celní správě při kontrolách na státní hranici 16. března, kdy nastoupili po směnách na hraniční přechod Strážný. Podle slov velitele jedné šestičlenné skupiny, poručíka Jakuba Vrbky, bylo úkolem vojáků vytvořit především tzv. „psychologickou bariéru“ a v případě potřeby rychle zakročit.

To nakonec nebylo podle jeho slov zapotřebí. "Reakce řidičů byly různé. Potkali jsme zodpovědné řidiče, kteří sledovali situaci a chápali postupy příslušníků policie. Byli tam ale i ti méně zodpovědní a příjemní. Na nich bylo znát, že je kontroly obtěžují a chtěli s námi polemizovat o nutnosti těchto opatřeních," doplnil Jakub Vrbka, který svoji vojenskou kariéru začal už ve svých 15 letech.

I pro něj byla tato situace nová. Možnost rizika nákazy si dobře uvědomoval, ale nepřipouštěl si to k tělu. "Kdyby se tím člověk příliš stresoval, ovlivňovalo by to negativně jeho výkon, a to bych nechtěl. Proto jsem tuto informaci odsunul někam do pozadí a beru to jako hotovou věc," vysvětlil poručík.

Nasazeni i na Litovelsku

S příchodem nového onemocnění začal 15. ženijní pluk kromě podpory policie na hranicích plnit i spoustu dalších jiných úkolů. Tím, že je 153. ženijní prapor dislokován na Moravě, přišla nařízení například v podobě terénních úprav v prostorech výstavby logistického zabezpečení vojenské a 6. polní nemocnice na okraji Litovelska, v oblasti postižené karanténou.

„Hlavním úkolem ženistů tady byla úprava příjezdové komunikace, zpevnění makadamem a ohraničení prostoru odběrového místa zábranami," vysvětlila vrchní praporčice 153. ženijního praporu Bronislava Smetková. Současně vojáci ze stejného praporu pomohli i vojenské nemocnici přímo v Olomouci, a to výstavbou nafukovacích stanů. Ty se využívali k odběru vzorků na onemocnění Covid-19 a také jako triáž, která sloužila k rozdělování pacientů do nemocničních zařízení podle příznaků nemoci.

Stejně jako všechny složky integrovaného záchranného systému či jiné útvary, byl 15. ženijní pluk a stále ještě je hodně vytížený a snaží se, stejně jako všichni ostatní, využít své schopnosti a možnosti k překonání krizové situace.

„Každé nasazení jednotek k plnění úkolů, které jsou mimo zaběhlý režim, je prospěšný. Vojsko se stmeluje, svým způsobem jsou vojáci odkázaní jeden na druhého, obzvlášť v těchto podmínkách při dodržování přísné hygieny. Tam ta zodpovědnost vůči sobě navzájem narůstá. Navíc jsme všichni zodpovědní i za současnou situaci v naší republice. I proto budeme dělat všechno proto, abychom tuto krizi společně brzy překonali a zažehnali,“ dodal závěrem plukovník Jiří Tršo.

Zuzana Králová