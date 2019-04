Archeolog Henrik Pohl s farmaceutkou Helgou Oeserovou při hledání metody spolupracovali s pivovarem Kaltenböck v Palmsdorfu. „Originál piva oné doby by dnes už ovšem nikomu nechutnal,“ říká Pohl. „To jsme nechtěli, a tak jsme sáhli po kompromisu.“ Na otázku, jak mohli archeologové odhadovat, co teklo z varen před 6000 lety, říká, že samozřejmě vědí, jaké přísady tehdy byly a jaké ne. Tehdejší pivovarníci nevařili z ječmene, ale ze pšenice jednozrnky, a neměli chmel, který museli nahradit jinými hořkými prvky, aby jejich pivo bylo trvanlivější. Skupina vědců tak své pivo vařila z bylin, které rostou v okolí celé věky – ze řebříčku, mateřídoušky a šípků. Úplně ale na chmel nerezignovala a slad také „vydolovala“ ze směsi jednozrnky a ječmene…

„Prehistorické“ pivo bude k dostání nejen v pivovaru Kaltenböck, ale i v muzeu kůlových staveb v Mondsee, které opět otevře 1. května. „A aby lépe chutnalo, může je zákazník popít z půllitru, který je věrnou kopií originálních nádob. Vyrábí je chráněné dílny v Zell am See a ve Vöcklabrucku,“ končí OÖN.

Přijde na maratón 100 000 diváků?

K nedělnímu maratonskému dnu v Linci očekávají pořadatelé přes 100 000 diváků, píší OÖN, které jsou spoluorganizátory akce.

Program začne na dálničním mostě u VÖEST startem vozíčkářů k půlmaratonu v 8 hodin. Dvě minuty po nich vyrazí bruslaři, v 8.30 běžci čtvrtmaratonu, v 8.30 vyběhnou k maratonu, půlmaratonu a štafetovému maratonu ostatní. K závodům se přihlásilo téměř 20 000 vytrvalců. Vítěz 18. ročníku maratonu bude očekáván na Hlavním náměstí kolem 11.30. V místě budou otevřeny předzahrádky, bude plno muziky a zábavy. Své slavnosti budou mít také čtvrti po trase závodu. V Linci tradičně startuje i řada Jihočechů.

Zelená zvoncům krav

Vrchní zemský soud v Mnichově zamítl ve středu žalobu občana z hornobavorského Holzkirchenu, který se cítí rušen zvonci krav pasoucích se na sousední louce. Manželská dvojice prohrála u první instance a manžel se pokoušel rozhodnutí zvrátit odvoláním. Náš web o sporu opakovaně informoval.

Proužky proti kůrovci?

Vědci Národního parku Bavorský les vymysleli obranu proti šíření kůrovce při zachování četnosti druhů porostů, píše PNP. Po téměř tříletém zkoušení představili v roce 2016 nařezávání kůry napadených smrků speciálním nástavcem pily. Místo kompletního odkornění jsou do stromu rýpány asi centimetr široké pruhy. Ty mají umožnit život pod kůrou.

Už chystají koňku

Spolek přátel koňské dráhy v Kerschbaumu, který má asi 300 členů, intenzivně udržuje tradici, která do tohoto kouta Šumavy přitahuje turisty, uvádějí OÖN. Novou sezónu otevře 4. května velká slavnost a klub očekává, že do října k nim přijede více návštěvníků než loni, kdy jich bylo kolem 3500.

Start orámuje dvoudenní trh bylin denně od 9 do 18 hodin. „Nadšence koňky ale ještě čeká hodně práce,“ píše list. „Kolejnice posledního přežívajícího úseku dlouhého 500 metrů jsou do země připevněny dřevěnými hřeby, a ty za dvacet let hnijí. Kolej včetně podloží bude tedy nutné do května znovu položit a předseda spolku Fritz Stockinger spoléhá jako vždy na pomoc dobrovolníků. Z novinek pak uvádí, že na nádraží stanice zřídili hospůdku a tři pokoje, které by chtěli v dohledné době začít pronajímat ve prospěch klubu.“ Informace na www.pferdeeisenbahn.at.

Na snímku servírují údržbářům trati malé posilnění při pondělní „směně“ dámy ve stylovém biedermeieru oblíbenou vysokoprocentní „gleishupfa“.

Neděle bez suvenýrů

Obchody se suvenýry v mnichovském vnitřním městě musejí nadále zůstávat o nedělích a svátcích uzavřeny, informuje PNP. Velkou většinou to rozhodl okresní správní výbor. Proti hlasovali i poslanci CSU a SPD, kteří uvolnění prodeje navrhovali. Obrat vysvětlil mluvčí sociálních demokratů tím, že by se nabídka sortimentu nedala omezit jen na turisty.

„Kdo by si chtěl tedy o dnech volna zakoupit mnichovské suvenýry, bude muset jet o kousek dál,“ píše list. Vlaječky, sněžicí koule, pivní sklo a podobné upomínky z cest se budou prodávat mimo centrum, v olympijském parku a ve fotbalové Allianz-aréně. V Hamburku je zato takový prodej v určitých územích povolen, v Kolíně má například otevřeno obchod se suvenýry v neděli u dómu. PNP uzavírá: „Městští radní rozhodli zcela v duchu katolické a evangelické církve a odborového svazu Verdi. Ty ujišťovaly, že nedělní klid musí zůstat dodržen jako součást bavorské kultury. Verdi dokonce hrozil v této věci žalobou.“