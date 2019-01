Jižní Čechy - Noc na sobotu bude svatojanská. Už odedávna je spojená se zapalováním ohně nebo sběrem bylin. Vydejte se do lesů i vy.

Úterní večer před nenápadnou chatičkou obklopenou lesem a poli sliboval tajemství i nevšední zážitky. Takový výhled na Blanský les s jeho dominantou Kletí zrovna před západem Slunce, to byla krása sama o sobě. A co teprve v tomto ročním období. Příslib romantických chvil mě sem ale nezlákal. Využila jsem nabídky Radmily Gaudi Malinovské, abychom se spolu vypravily na sběr bylin. Vždyť už naše prababičky a babičky věděly, že bylinky nasbírané právě v období svátku svatého Jána mají magickou moc. A tak jsme se ještě namazaly podomácku vyrobeným repelentem, vzaly ošatku a vydaly se do lesů.

Moc daleko jsme ale chodit nemusely. Stačilo vyjít jen kousek od chatičky Radmily Gaudi Malinovské a bylinkový svět nám ležel u nohou. „Tohle je ta nejdůležitější ze svatojánských bylin,“ vysvětlovala Radmila Gaudi Malinovská, když v ruce třímala třezalku. „Má sílu na několika úrovních. Je na nervy, na játra,“ předávala mi Radmila moudra stará stovky let.

A tak teď už vím, že se z třezalky dá udělat tinktura, čaj nebo olej. „Jak se takový olej dělá?“ ptala jsem se Radmily. „Vezmeš jakýkoliv olej. Podmínkou ale je, že musí být lisovaný za studena, takže ho nekoupíš v plastové lahvi, ale ve skleněné, tmavé lahvi. Bylinky naložíš do čiré lahve, přidáš olej, dáš na sluníčko a nejméně tři týdny necháš louhovat. Pak jej přes plátno přecedíš a dáš buď to tmavé lahve nebo na tmavé místo,“ popisovala Radmila Gaudi Malinovská s tím, že tento olej je dobrý na popáleniny, úžeh nebo úpal.

To už ale vedle třezalky měla v ošatce i jitrocel, sedmikrásku či řebříček. „Pokud si budeš dělat svatojánský věnec, použít se do něj dá jakákoliv rozkvetlá, voňavá květina. Důležité ale je, aby jich bylo devět a nasbíraných na devíti různých místech,“ upozornila Radmila Gaudi Malinovská. „Když si svobodná dívka takový věnec uplete a dá si ho pod polštář, ve snu dostane odpověď na svou otázku,“ dodala fytoterapeutka, která svět bylin přibližuje zájemcůmv Českých Budějovicích i Českém Krumlově.

„A co když si budu chtít udělat škalupíř?“ ptala jsem se Radmily Gaudi Malinovské. Četla jsem o síle škapulíře, díky kterému člověka láska nemine. „Pokud si budeš dělat škapulíř, tak by tam neměla chybět dobromysl, která ochraňuje proti hadům a nekalým věcem. Klidně si do škapulíře můžeš natrhat i malinové listí, kozlík lékařský nebo pomněnku, která symbolizuje vodu a jemnost,“ vyprávěla mi Radmila Gaudi Malinovská. „Jestliže ale budeš chtít, aby se do tebe někdo zamilovat, přidej tam i svůj vlas,“ dodala při sběru svatojánských bylin.

Všude se píše, že sbírat svatojánské byliny se má v noci z 23. na 24. června. Tak proč jsme se do lesa vydaly o tři dny dříve? „Nejmagičtější je totiž ta dnešní noc. Právě dnes je nejdelší den a nejkratší noc, proto květiny mají nejdelší moc v léčení,“ vysvětlovala Radmila Gaudi Malinovská a doplnila: „Nejvíc energie mají ale bylinky sesbírané po celé toto období, tedy 14 dnů před svátkem svatého Jana a 14 dnů po něm.“