Poprask kolem polibku dvou mužů v pohádce příliš nechápe. „Něco jsem zachytil, pomyslel jsem si, co je to za starosti. Popřemýšlel jsem, které dvě postavy by to mohly být. A pak jsem to pustil z hlavy,“ dodal Bojčuk.

Pusa dvou mužů v norské Popelce dostala zelenou. Čeští diváci uvidí plnou verzi

Lidé na Klatovsku mají ohledně pohádky jasno. Na norský příběh Tři přání pro Popelku se podívají ze zvědavosti, ale v jejich srdcích zůstane Popelkou Libuška Šafránková. „Je jistě hezké, že zahraničí má zájem o českou pohádku, ale nikdy tu naši nic nemůže přebít. To je top mezi pohádkami, ať už díky skvělým hercům, ale i písničce od Karla Gotta, a místy, kde se natáčela. S těmi se ztotožňujeme a víme, kde se co odehrálo. Takže za mě nemůže rozhodně norská verze být lepší než naše,“ řekla Klatovanka Vendula Králová.

A ani ona nerozumí rozruchu, který byl kolem polibku. „Vůbec to nechápu. Popravdě jsem vůbec na začátku nevěděla, o jakém se mluví. Je to trapné a zbytečně nafouknuté. Vždyť je to proboha pohádka stará desítky let, nechápu, proč řeší takové hlouposti,“ dodala Králová.