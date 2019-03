Slovenské prezidentské volby zajímaly i mnohé obyvatele jižních Čech, především ty, kteří pocházejí z východní části bývalého Československa. Jak Deník zjistil, hlavně pro ženy byla favoritkou právnička Zuzana Čaputová, jasná vítězka prvního kola.



Veronika Brunová, Slovenka žijící v Českých Budějovicích, sledovala prezidentskou kampaň od začátku. Přijatelní pro ni byli jen dva z kandidátů. „Vybrala jsem si Zuzanu Čaputovou,“ řekla k finální volbě Veronika Brunová, která jela hlasovat do Bratislavy na voličský průkaz. V České republice žije od roku 2000, ale do rodné země jezdí na parlamentní nebo prezidentské volby, když může. A pokud to okolnosti dovolí, účastní se i komunálních voleb v Tvrdošíně, městě severně od Žiliny, kde má stále trvalé bydliště. Tam si také vždy s předstihem vyřizuje Veronika Brunová voličský průkaz. Žádost posílá mailem a doklad jí pak připutuje ze Slovenska. Přes internet a další média sleduje dění v rodné zemi, nejen nyní prezidentské volby. „Samozřejmě mě to zajímá,“ zdůrazňuje sympatická žena.



Dlouhou cestu na volby do Bratislavy pak komentuje s úsměvem. „Praktické to moc není, ale stojí mi to za to,“ zdůrazňuje Veronika Brunová.



Zuzana Čaputová oslovilai ty, kteří volit nejeli. Například Dašu Bastlovou, žijícív Českých Budějovicích. Žije už třicet let v České republice, má zdejší i slovenské občanství, ale slovenská politická scéna už je jí vzdálená. Sleduje spíše dění v Čechách. „Kdybych šla na Slovensku volit, tak budu volit paní Čaputovou,“ říká však jednoznačně Daša Bastlová s tím, že je pro to, aby obecně ženy působily v politice ve větší míře než dosud.



Velmi intenzivně volby prožívá 52letý právník z Tábora Robert Ožvald, který se považuje za „federální dítě“. Maminka je Češka, otec slovenský Maďar. České občanství má od roku 1993, ale dění ve své rodné zemi pozorně sleduje.



„Jsem nadšený, kdo vyhrál v prvním kole. Je vidět, že Slovensko chce změnu. Ale musíme si počkat, nic není jistého. My, nezemanovci, máme neblahou zkušenost z Česka,“ uvedl Robert Ožvald. Ten vyzdvihl jedno předvolební gesto – že Robert Mistrík odstoupil a podpořil Zuzanu Čaputovou.



Spíše okrajově vnímá politické dění ve své vlasti 39letá bioložka Mária Čížková z Třeboně, kde žije i pracuje se slovenským manželem už 15 let. „Tolik jsem se do toho nevnořila, abych mohla poctivě hodnotit jednotlivé kandidáty. Vím, že bych nedala hlas někomu kolem strany SMER-SD. Můj manžel by volil tu právničku,“ řekla Mária Čížková.



Akademická malířka Zuzana Krajčovičová, která žije ve Slavonicích a má stále slovenské občanství, volební situaci zpočátku spíše jen „monitorovala“, ale po prvním kole se rozhodla, že druhé kolo už nevynechá. „Hned v pondělí si na ambasádě zjistím, co je třeba udělat. Volit bude moci i můj syn,“ plánuje umělkyně, která slyšela názory mužských kandidátů a má jasno. „Zuzana Čaputová, to je nová energie, fandím jí.“