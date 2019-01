Jižní Čechy – Spojence na příští čtyři roky hledají nově zvolení krajští zastupitelé. Třebaže již v neděli spolu jednali zástupci vítězné ČSSD a ve volbách na jihu Čech druhé nejúspěšnější strany ANO 2011 a nevyloučili spolupráci, o skutečné podobě koalice ještě není ani zdaleka jasno.

Jiří Zimola. | Foto: Deník

Dvě nejsilnější uskupení v pondělí vedla rozhovory s dalšími možnými spojenci. Bez minimálně jednoho se většinová koalice neobejde. „Chceme post prvního náměstka, jednak na to s ohledem na volební výsledek máme právo, jednak nabízíme i vhodnou kandidátku na tento post," naznačila ještě před prvním podvečerním setkáním s protějšky z dalších stran jednička kandidátky ANO 2011 Radka Maxová.

Takové představy, v nichž zřejmě figuruje jméno budějovické radní Lucie Kozlové, by mohly pomoci splnit i strany s menším volebním ziskem. V úvahu připadají Jihočeši, ODS, KDU – ČSL, KSČM i Pro jižní Čechy.



Také sociální demokraté v čele s dosavadním hejtmanem Jiřím Zimolou se v pondělí sešli s možnými partnery z ODS, KSČM, Jihočechy 2012 a KDU-ČSL a ani v jednom případě nevyloučili dohodu. ČSSD stojí jako vítěz voleb o pět křesel včetně toho hejtmanského v jedenáctičlenné radě.



Podíl na budoucí koalici by rádi měli občanští demokraté. „Jako strana se třetím nejvyšším ziskem hlasů cítíme, že bychom se měli ucházet o posty ve vedení kraje," potvrdil lídr ODS Jan Zahradník.



Ten se spolu s dalšími členy vyjednávacího týmu – Pavlem Eybertem a Martinem Kubou sešel jak se zástupci ANO 2011, tak se sociálními demokraty. Během debaty s Jiřím Zimolou, Ivanou Stráskou a Jaromírem Slívou jsme konstatovali značný průnik v programových prioritách obou stran a zájem pokračovat v jednáních. Případná dohoda by ale měla být podmíněna tím, co budeme schopni vtělit do programového prohlášení," naznačil v pondělí Jan Zahradník.



Pavel Hroch, lídr hnutí Jihočeši 2012, v pondělí odpoledne jednal také s Jiřím Zimolou z vítězné ČSSD. Před schůzkou nechtěl předjímat výsledek.

„Výsledek voleb nás nepředurčuje k tomu, abychom přišli a něco si diktovali," řekl Pavel Hroch. Šance, že by opustili dosavadní opoziční křesla, nechtěl příliš komentovat. „Je složité na to teď odpovědět. V hledáčku případné spolupráce asi jsme. Na internetu jsem si přečetl, že ČSSD a ANO 2011 se domluvily a hledají třetího. Vycházela tam ODS, koalice Pro jižní Čechy a my," dodal Pavel Hroch, jehož prioritou je podpora venkova. Za největší problém tu považuje opravu místních komunikací.



Také zástupci uskupení Pro jižní Čechy si umí představit své místo v široké koalici. „Ta sice znamená složitější jednání na začátku, ale trvanlivější výsledek," je přesvědčen lídr a předseda zastupitelského klubu Pro jižní Čechy Jiří Švec. „Jsme otevřeni spolupráci se všemi stranami kromě nedemokratických subjektů, tedy komunistů," uvedl s tím, že kromě pondělní schůzky se zástupci ANO 2001 má v plánu i jed᠆nání s občanskými demokraty a v kontaktu je také s lídry většiny dalších stran, které se dostaly do zastupitelstva. „ČSSD nás zatím obešla," dodává s tím, že je s kolegy připraven plnit i roli opozice.



Ani povolební rozložení sil v jižních Čechách nevylučuje možnost, že se některé z méně úspěšných uskupení pokusí vyšachovat ze hry vítěznou ČSSD či další silnější strany. Jan Zahradník za ODS účast na případných zákulisních dohodách odmítá. „Jsem konzervativní a vážím si hlasů voličů. Proto by právo sestavovat koalici jako první měl mít vítěz voleb," zdůraznil.



Pouze v rukou nejsilnějších subjektů je podoba jihočeské koalice i podle Jiřího Švece. „Podle matematiky je sice možné sestavit koalici bez některé z nejsilnějších stran, ale taková jednání by musela vyvolat buď ČSSD, nebo ANO 2011," míní.