Na trase mezi Táborem a Českými Budějovicemi dostane dálnice D3 první odpočívku. Kvůli její přípravě se musela i odstřelit skála.

U Chotýčan vznikne při dálnici D3 středně velká odpočívka. | Foto: Reprofoto Ředitelství silnic a dálnic České republiky

Ještě do 19. dubna mají čas stavební firmy, aby podaly své nabídky do výběrového řízení na stavbu první odpočívky. Ředitelství silnic a dálnic ČR prodloužilo původní termín, který byl do konce března.