Pasov – Velkou akcí byl mezinárodní den lidové hudby pořádaný v rámci projektu Lidé v Evropě (MiE) Vydavatelskou skupinou Pasov v areálu kláštera Aldersbachu. Program účinkujících z mnoha koutů světa shlédlo na 5000 návštěvníků, z toho i Jihočeši, které do Bavorska vypravila redakce Deníku. Mezi účinkujícími byl třeba písecký dětský taneční soubor Písečan (na dolním snímku) – „malý, ale ,ohó!, a plný dynamiky", jak PNP napsala.

Laureáti MiE 2015 s královnou piva. | Foto: Deník/repro PNP

Už zahájení bylo „sebevědomě bavorské", zmiňuje list v obsáhlé zprávě o festivalu. Kancléř zemské vlády Marcel Huber totiž pronesl úvodní zdravici k novopečeným nositelům ceny, originálnímu duu „hospodských muzikantů", jak si "Jonas & Sebastian" z Mauthu sami říkají, v bavorském dialektu o tom, že „identita je základem dialogu a porozumění mezi lidmi". Příklad mladých hudebníků podle něho ukazuje, jak by hudba k vlastní identifikaci mohla přispívat.

Poprvé udílenou cenu MiE za kabaret převzal herec a kabaretiér Gottfried Fischer, rodák z Ornatsödu v Bavorském lese, i našim televizním divákům známý například z detektivních seriálů Otec Braun či Big Ben.

Nositelé letošních cen jsou na snímku s Královnou pšeničného piva Ines Wohlmannstetterovou.

Vězni natáčejí film

„Sanitka přijíždí s modrým světlem k bráně věznice. Záchranáři vytahují nosítka a běží dovnitř. Na dalším záběru už nemají proč spěchat. Pro vězně ,Alexe´, jak se jmenuje ve scénáři, přichází pomoc pozdě, oběsil se…" – Tak začíná zpráva lineckého deníku OÖN o filmu o sebevražedných myšlenkách vězňů natočeném ve věznici v Garchingu.

Takové pomyšlení napadá skoro každého z odsouzeých, míní členové divadelní skupiny „Rušení klidu", která za mřížemi zkouší a vystupuje. Každý z nich si odpykává mnoholetý trest, v souboru jsou i odsouzení vrazi. „Že patnáctiminutový film, který byl v pátek promítnut pozvaným novinářům a sociálním pracovníkům, vůbec vznikl, to je výsledek tvrdohlavosti vězeňské psycholožky Sabine Sandbergerové, která o divadelní skupinu léta pečuje. Půldruhého roku bylo třeba organizovat osvětlení, digitální kamery, software, ale i vyjasňovat právní otázky. Linecký profesor práva Alois Birklbauer dokonce vypracoval znalecký posudek, podle kterého může být snímek přes chráněnou anonymitu osazenstva promítán okruhu diváků omezeném na vězně samotné a lidi, kteří mají s výkonem trestu co dělat," pokračuje list. Maximálně může být uveden i v dalších věznicích. Vážností tématu může v některých případech hodně pomoci, dodává list.

Přijde jich půldruhého milionu?

Německé úřady pokládají podle některých informací za možné, že v tomto roce přijde do spolkové republiky až půldruhého milionu azylantů, píše pasovská PNP. V posledním čtvrtletí lze počítat s až 920 000 uprchlíky, říká jedna z interních prognóz. V té souvislosti zmiňuje možný kolaps péče o běžence. Už teď chybí nutné věci jako obytné kontejnery a sanitární zařízení.

Ministr vnitra Meklenburska – Předpomořanska Lorenz Caffier řekl, že očekává letos 1,2 až 1,5 milionu uprchlíků do Německa. Spolkový ministr vnitra Thomas de Maizière opakovaně mínil, že je toho času velmi těžké zjistit přesnější čísla, protože významná část běženců se vyhnula registraci, nebo po ní změnila místo pobytu.

Mnichovská filharmonie uspořádala jako čistě privátní iniciativu sbírku pro uprchlíky. Shromáždila 24 200 eur. Přispěli mimo jiné šéfdirigent Valerij Georgijev, členové managementu, sbor filharmonie a návštěvníci koncertu. Peníze půjdou na různé azylové projekty v Mnichově.

Proudy přes Rakousko

Proud imigrantů míří do SRN nadále přes Rakousko, a to i přes území přiléhající k české hranici. Okresem Rohrbach provedl Červený kříž už kolem 7000 běženců. „S podporou mnoha dobrovolníků pro ně zřídil místo odpočinku v hale pro metanou v Julbachu," píší linecké OÖN. „Mnozí v ní tráví noc, než se vydají do Německa, které je pro ně zemí zaslíbenou. K hranici nemusí většinou pěšky, protože řada dobrovolníků je tam vozí kyvadlovou dopravou." Deník cituje Sigiho Walcha z Peilsteinu, který pendluje mezi nouzovou ubytovnou a hranicí klubovým autobusem: „Kdo jednou viděl, jak jsou na tom, pojede znovu a znovu. Lidé jsou vděční a bezproblémoví. Hlavně rodiny se těší z podpory." S malým busem jezdí i farář Gregor. „Beru nejraději rodiny, protože pro děti je stoupání k čáře pořádně náročné. Mládenci ale chodí i pěšky," říká.

Podle Dietera Fuchse z Červeného kříže uprchlíci u nich dostávají toasty, zeleninovou polévku, vodu a banány, kromě toho si mohou vybrat z darovaného ošacení. „Pořád ještě věci dostáváme, ale všechny ani nemůžeme přijmout. Přes facebook informujeme o to, co ještě potřebujeme," dodává Fuchs.

S tlumočením pomáhají v Julbachu azylanti Darek a Armanj, kteří jsou v místě ubytováni. Středisko v hale má fungovat do 10. října, pak se má přestěhovat do teplejšího místa, snad do další haly v Kollerschlagu, uvádějí OÖN.

O víkendu opatroval Červený kříž v Rakousku 3999 běženců.

Méně lidí míň vypilo

182. slavnosti piva Oktoberfest v Mnichově navštívilo 5,9 milionu lidí, o 400 000 méně než loni. Jednou z příčin poklesu bylo chladné a deštivé počasí v úvodu slavnosti, vliv měly možná i zesílené hraniční kontroly a omezená vlaková doprava ze sousedních zemí, míní organizátoři.

Podle odhadu hostinských poklesl také konzum piva – z loňských 7,7 milionu litrů na 7,3 milionu. Na druhé straně trend míří k využívání kulinářských nabídek: hosté letos snědli 114 volů místo loňských 112 a 50 telat (loni 48). „Letěly" také zmrzlinové pivní chuťovky. Kuřata ještě provozovatelé neměli spočítány, ale jejich mluvčí Toni Roiderer řekl, že má-li mluvit pravdu, tak jich letos lidé snědli míň.

Do centra ztrát a nálezů nálezci odevzdali skoro 3000 předmětů, vedle obvyklých peněz v hotovosti, mobilů a bund také elektrickou hustilku, dvoje kožené kalhoty a tři snubní prsteny, uvádí PNP. Policie vykázala o devět procent méně zásahů, „jen" 2017 oproti loňským 2205. Registrováno bylo jen víc bitek pivním sklem – 47, o jedenáct víc než v roce 2014. Červený kříž ošetřil 6687 návštěvníků, loni 7892. Z nich 628 mělo otravu alkoholem, o 72 méně než loni. Na 40 procent mezi nimi stoupl podíl žen.

Přeložili modlení do arabštiny

Biblicko-pastorální pracoviště řezenského biskupství a spolek „Křesťané pomáhají křesťanům ve Svaté zemi" přeložily důležité liturgické texty do arabštíny, informuje pasovská PNP. Pasáže dostupné na webu biskupství, stáhnutelné pro případný tisk, jsou dvojjazyčné. „To má umožnit křesťanským uprchlíkům od začátku aktivní účast na bohoslužbách v němčině a ulehčit jim i učení se jazyku," uvedl list. Z modliteb je na webu už v arabštíně například otčenáš, Zdrávas Maria má následovat. Křesťanský spolek k tomu přidal ve dvou řečech všechna nedělní evangelia.