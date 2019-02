Linec - Ženy zaměstnané na plný úvazek v Pergu musejí pracovat o 105 dnů v roce déle, aby dosáhli stejné mzdy jako muži.

Jde prý o takovýto kus dortu. | Foto: Deník/repro

Je to největší rozdíl v Horních Rakousích – o 14 303 eur. Proto tento okres zahájil 17. září jako první v zemi hornorakouské „Equal Pay Days“. Ve Freistadtu bude 22. září, v Urfahru-venkově 23. září a v Rohrbachu 26. září. „Celohornorakouský“ EPD bude 4. října. Ženy z Pergu, Marianne Haagová, Sabine Schatzová a Gaby Auingerová, na snímku demonstrují, o jaký kus „mzdového koláče“ přicházejí ve srovnání s muži.

Na konopný čaj legálně

Konopí proniká do Lince. Hospodský na Starém Městě Thomas Rachbauer od 3. října změní část svého lokálu Smaragd na denní kavárnu, ve které se mají prodávat například konopné pečivo, konopný čaj, pivo z konopí, konopné oleje, med či květy k odnesení, píší OÖN. Má jít o zcela legální podnik, protože jejich „Graslerei“, snad volně přeloženo Trávárna, má nabízet jen konopné výrobky s méně než 0,3 procenta THC. Produkuje je zemědělec Alexander Kanzler v Bad Mitterndorfu ve Štýrsku a dodává je do celého Rakouska. První „trávárna“ v zemi funguje ve Štýrském Hradci, jinak se tyto výrobky prodávají v online-shopech a na festivalech. Smaragd, který Rachbauer provozuje od roku 1992, bude fungovat dál, v zadní části jako bar do 06 hodin. Na snímku jsou Alexander Kanzler, zakladatelka „graslereií“ Julia Staudová ze Štýrského Hradce a Thomas Rachbauer.

Tisíce řidičů pod drogou

V Rakousku bylo loni přistiženo téměř 2200 řidičů pod vlivem drog, napsaly OÖN. V Horních Rakousích jich bylo 428. V roce 2010 bylo za volantem „jen“ 1100 zdrogovaných, v Horních Rakousích 169. Podle odhadu jedné studie sedlo někdy za volant 177 000 rakouských řidičů – průzkum tisícovky dotazovaných ukázal, že drogy užila před jízdou čtyři procenta, tedy každý pětadvacátý. Policie má ke kontrole od loňského března nové přstroje ke zjišťování kanabinoidů, opiátů, kokainu, amfetaminu, metamfetaminu a ecstasy ve slinách.

Také Rakušané volí slova

Výzkumné pracoviště pro rakouskou němčinu při Univerzitě ve Štýrském Hradci v kooperaci s tiskovou agenturou APA opět hledají „rakouské slovo roku“, a také ne-slovo, slovo mládeže, výrok či ne-výrok, které originálně, významně, výstižně charakterizují letošní rok, píše Volksblatt. Do 29. října mohou lidé na webové stránce www.oewort.at vybírat z deseti předložených návrhů v každé skupině. Odborná porota pak z výsledků vybere „laureáty“ k užšímu hlasování od 30. října do 3. prosince.

Obdobně vybírají slova roku v Německu, ale rakouští pořadatelé míní, že sousedy vybrané pojmy nejsou pro jejich zemi známé nebo relevantní, protože „v Rakousku jsou v aktuálně důležité a určující jiné politické poměry nebo témata“.

Loni bylo v Rakousku slovem roku „Vollholler“, čili Naprostý nesmysl, výrok kancléře Krena k názoru ministra zahraničí Kurze uzavřít středomořskou migrační cestu (v širší souvislosti Kren řekl „další populistický ,Vollholler´“). Ne-slovem roku byla zvolena „Alternativní fakta“ jako výraz politického zakrývání zjevných nepravd. Slovem mládeže se stalo „I bims“, tedy To jsem já, symbolizují slovní hříčky oblíbené u mladých „počítačových“ lidí.

189 vražd bez pachatelů

V Bavorsku nebylo od roku 1986 objasněno 189 vražd, napsala PNP. Do konce minulého roku zaznamenala policie v zemi 4459 těchto zločinů. Nejvíc neodhalených pachatelů bylo ve Švábsku (31) a ve Středním Francku (30), nejméně v Dolním Bavorsku (5).

Předseda poslaneckého klubu SPD v zemském sněmu Markus Rinderspacher požaduje i pro Bavorsko zřízení speciální jednotky k vyšetřování neobjasněných případů, takzvaných „studených“, jako jsou utvořeny už například v Hamburku nebo v Severním Porýní-Vestfálsku, a obsadit je novými lidmi.

Letušky v dirndlech

Tři dny před zahájením Oktoberfestu v Mnichově nadcházející sobotu pošle Lufthansa palubní obsluhu na cestu v dirndlech a kožených kalhotách, napsala PNP. První „krojovaný let“ zamíří 19. září do New Yorku, další do evropských měst, do Singapuru a do Šanghaje. „Poprvé se bude na dlouhých linkách opět jako v šedesátých letech na palubách pro hosty ve vyšších cestovních třídách čepovat pivo ze speciáních leteckých sudů s regulací tlaku oxidu uhličitého,“ píše PNP. „Tak se zabrání přetlaku na palubě a čepování bude možné i v letových výškách 10 000 metrů.“

Foto: Deník/archiv Lufthansy

Žádané profese vystudují zdarma

Budoucí fyzioterapeuti, ergoterapeuti, podologové (komplexní péče o nohy) a logopedové nemají v Bavorsku od druhého semestru 2018/19 za vzdělávání už nic platit, napsala PNP. Upustit od školného v těchto oborech rozhodla v úterý zemská vláda. Bavorsko je první zemí v Německu, která k tomu přistoupila. Důvodem je nedostatek odborníků a problémy s dorostem v těchto oborech. Studentům se uleví o vysoké částky – podle ministryně zdravotnictví Melanie Humlové stojí nyní vzdělávání fyzioterapeuta až 25 000 eur. Předseda vlády Markus Söder mluví o celkových nákladech pro zemský rozpočet ve výši 13 milionů eur.

Na více místech má být počínaje zimním semestrem 2019/20 nabídnuto nové akademické studium pro porodní asistentky s cílem získávat z něj v zemi ročně kolem stovky absolventek.