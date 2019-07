Dodává, že během deseti let své existence se toto „stromové vajíčko“ u Neuschönau vyvinulo ve vizitku regionu, dobře známou i českým turistům.

Pasovský list hovořil s Berndem Bayerköhlerem (na snímku), předsedou Zážitkové akademie, která vyhlídku provozuje. Myšlenka se odvinula od jeho setkání s tehdejším ředitelem parku Karl-Friedrichem Sinnerem, který o takovou stezku do korun usiloval. Neobvyklá atrakce ladící s okolím měla přilákat další návštěvníky. Měla být ze dřeva, přinést nové perspektivy, mít informační a vzdělávací hodnotu a být přístupná pro každého jakéhokoliv věku a v jakékoliv konstituci, říká Bayerköhler a netají se tím, že to pro ně jako malý podnik byla obrovská výzva.

Na otázku, zda „stromové vajíčko“ neztratilo atraktivitu po vybudování obdobných zařízení v různých zemích, říká, že z jeho pohledu vůbec ne. „Každý výhled je jiný, každý les, který vyhlídku obklopuje, má svůj individuální charakter, a také samotné věže mají svůj vlastní akcent,“ vysvětluje. Vzdělávací koncept je vždy laděn na místo. „Způsob, jak věž v Národním parku obstupuje dvě staré jedle a buk, a výhledy, které otevírá, jsou nadále mimořádné, zajímavé, krásné. To je pro mne také ještě po deseti letech vrcholný zážitek, když stezku v Neuschönau navštívím.“

Představme si, že je rok 2059, ptá se PNP. Bude stezka do korun ještě stát? Nebo podlehne zubu času jako les, který ji obklopuje? A otec projektu říká: „Dívat se do roku 2059 je opravdu dost daleko, proto je těžké hodnotit. V zásadě máme díky formě konstrukce možnost jakýkoliv díl rozhledny vyměnit, ukáže-li se časem taková potřeba. Nebude to ani tolik otázka nákladů, jako spíš, zda při změně klimatu v tu dobu ještě budou lesy takové, jak je známe dnes, a jestli ještě budou lidé, které bude zajímat zažít pohled na přírodu z perspektivy stezky do korun…“

Ta je vytrvalá!

Mareile Hertelová (37) z Norimberka zlepšila při Triple Ultra Triathlonu v Lensahnu u Lübecku neoficiální světový rekord žen v ultratriatlonu. Vzdálenost 11,4 kilometru plavání, 540 kilometrů na kole a 126,6 kilometru v běhu zvládla za 37:18:17 hodiny a výrazně zlepšila starý výkon Astrid Benöhrové 37:54:54 hodiny. Nejrychlejším mužem byl Thorsten Eckert z Norimberka za 36:25:02 hodiny. Ze 31 startujících dorazilo do cíle ve velkém vedru 24, píše PNP.

Stromy proti vedru?

Bavorsko má být podle ministerského předsedy Markuse Södera průkopníkem v řešení problémů klimatu, informuje PNP. „Navrhneme nejmodernější zákon o ochraně klimatu na světě,“ řekl. Kromě jiného má být vysazeno 30 milionů nových stromů, státní správa má být energeticky sanována a dál má postoupit fotovoltaika. „Bavorsko dává zelenou obnovitelným energiím,“ doplnil. Kromě toho musí být nově organizovány architektura a městské plánování.

Söder už v minulých dnech označil přestavbu daně z motorových vozidel jako důležité opatření ochrany přírody, připomíná PNP.