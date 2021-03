V Českých Budějovicích se v sobotu odpoledne protestovalo proti vládě. Akce začala ve 14 hodin na náměstí Přemysla Otakara II. Shromáždění mělo být podle svolavatelů oslavou jarní rovnodennosti a zároveň odmítnutím ročního stavu bezpráví.

Shromáždění na protest proti vládním opatřením | Foto: Deník/Jana Urbanová

"Účelem dnešní akce je upozornit na absurdum celého řízení kolem covidu. Chceme varovat společnost před tím, co nám hrozí do budoucnosti a to je zavedení totalitního systému," řekl organizátor David Tesař.