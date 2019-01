Mirovice – Cestování vlakem je už rok pro lidi z Mirovic příjemnější. Zasadila se o to mirovická knihovnice Lenka Vlková. Loni v lednu hrozilo, že na mirovickém vlakovém nádraží bude zavřená čekárna. Nestalo se tak díky akci Kniha do vlaku.

Lenka Vlková často vlakem cestuje a říká, že vnímá každé místo, kam přijede, podle nádraží. Proto chtěla, aby lidé, kteří přijedou do Mirovic, měli hezký první dojem. A také šlo o to, aby se cestující čekající na vlak měli kam uchýlit před špatným počasím. „Byla jsem tenkrát za tehdejším starostou Zdeňkem Bártou, aby Knihu do vlaku město zaštítilo, ale nepochodila jsem. Byl po zkušenostech z minulosti hodně skeptický. Byl přesvědčený, že tam knihy dlouho nevydrží a že tam budou dělat někteří lidé jen nepořádek,“ zavzpomínala Lenka Vlková.



Tehdy se ale nedala odradit a uzavřela smlouvu na pronájem místa za tisíc korun ročně se Správou železniční dopravní cesty na vlastní živnostenské oprávnění.



Pro začátek do čekárny umístila jen časopisy. „Napřed se tam na stole objevovaly neslušné kresbičky, tak jsem tam dala papíry a tužky se vzkazem, aby si psali na papír,“ dodala Lenka Vlková. Časem se vše ustálilo a dnes už tam podle ní nikdo nic neničí. „Čekárna je vymalovaná. Zaměstnanec drah tam jednou týdně uklízí a na noc ji zamyká,“ upřesnila Lenka Vlková. Do čekárny dala regály a postupně je plní knihami, které dostává od lidí, nebo vyřazenými z městské knihovny. „Je mi líto vyhazovat knihy, které musím v knihovně vyřazovat, do sběrného dvora. Takhle si je může ještě někdo přečíst. Přidala jsem tam i kazety a DVD, které jsem dostala ze školního bazárku, protože se neprodaly,“ uzavřela Lenka Vlková.

Na nájem se jí loni podařilo vybrat peníze od dobrovolníků. Letos chce znovu požádat o podporu město.



Knihu si v čekárně vlakového nádraží mohou cestující půjčit, ale také sem mohou donést další knihy, které přečetli a už pro ně nemají doma místo.



Budova vlakového nádraží v Mirovicích je na okraji města.

Už několik let si tu není možné koupit jízdenku a hrozilo, že čekárna bude úplně zavřená.