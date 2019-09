České Budějovice - Staletími osvědčený způsob získávání pracovních a životních zkušeností si letos v létě vyzkoušelo 24 studentů Střední průmyslové školy stavební v Českých Budějovicích.

Díky grantu z programu Erasmus Plus mohli studenti strávit dva týdny na praxi ve stavebních a geodetických firmách ve slovinském Mariboru. Cílem projektu bylo, aby si studenti v praxi otestovali své odborné znalosti a dovednosti získané ve škole v mezinárodním pracovním prostředí, a vyzkoušeli si tak schopnost komunikace v angličtině. „Byla to pro ně úžasná příprava na to, až si jednou budou hledat skutečnou práci v Evropě,“ zhodnotila přínos projektu učitelka odborných předmětů Ing. Jarmila Čečková.