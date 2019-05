Hluboká nad Vltavou – Do Zoo Hluboká zavítali ve středu známí hosté. Oslavili výročí a pokřtili tygry.

Osmdesát let zoologické zahrady Ohrada | Foto: Deník/ Jaroslav Sýbek

K 80letému výročí se v prostorách loveckého zámku Zoo Hluboká rozezněla swingová kapela a bubny. Hlubockou zoo procházeli zvířecí maskoti a bavili děti. Také tu do historického vozu usedl Luděk Šindelář z Českých Budějovic, který přijel coby Adolf Schwarzenberg. „Mým posláním je dneska zhodnotit, jak to tu za 80 let vedou. Nápad jsem kdysi dostal, po roce jsme ho uskutečnili spolu s Františkem Janovským, jež byl správcem mých statků,“ vylíčil Luděk Šindelář potažmo Adolf Schwarzenberg jehož choť se jmenovala Hilda.