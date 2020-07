Okresními silnicemi se předtím proháněla závodní rychlostí – v úseku s povolenou maximálkou například jela 270 km/h…, píše PNP. Měla u sebe osobní známku se jménem, údaji z českého průkazu a s krevní skupinou, aby mohla být při nehodě identifikována. „Jak sdělila policie, už nevnímala nebezepečí, byla připravena na to, že každá jízda může být její poslední,“ popisuje list.

Konkrétně 28. srpna 2019 dopoledne jela na hondě do práce v okrese Deggendorf. Do Německa přijela přes Philippsreut. Řítila se rychlostmi až 280 kilometrů za hodinu, předjížděla bezohledně na nepřehledných úsecích a neohlížela se na žádné dopravní předpisy. Mířila po B12 na B533 a pak na okresní komunikaci ve směru na Schönbrunn. „Zastavil ji“ 72letý řidič auta s přívěsem, který chtěl okresku přejet zprava. Ještě sto metrů před místem střetu měla motorkářka na tachometru 241 km/h. Protože měla v helmě kameru a jízdu točila, mohla policie nehodu bez problémů rozklíčovat, popisuje deník. Do srážky stačila zbrzdit na 53 km/h. Jako zázrakem utrpěla jen lehká zranění a byla ošetřena v nemocnici ve Freyungu, šofér auta zraněn nebyl. Honda byla zcela zničená, celkovou škodu policie odhadla na 5500 eur.

České motorkářce policie po dohodě se státním zastupitelstvím zabavila řidičák. Inspekce Freyung s ní zahájila dvě řízení. „Protože jí zjevně šlo o vylepšení svého nejlepšího času, byla obviněna z ilegálního závodění a ohrožení bezpečnosti dopravního provozu,“ uvádí PNP.

Na policii tvrdila, že si žádnou motorku, která by mohla jet třístovkou, nekoupila, a že jela jen stovkou. Kameru v přilbě se záznamy přiznala a vydala očividně nerada. „Při vyhodnocení vyšel na světlo kromě přestupků na německé straně hranice také agresivní a nebezpečný způsob jejích jízd v Čechách. Data, která to prokazují, byla předána české policii. V Bavorsku dostala trestní příkaz k zaplacení pokuty 2400 eur a zákaz řízení do 19. března 2021,“ uzavírá PNP.

Plch zahradní v lese

Vzácný nález měli v regionu Javoru, píše PNP. Skrytá kamera Julia Kramera vyfotografovala plcha zahradního, což je malá senzace. Přírodní park Bavorský les sdělil, že asi 15 centimetrů dlouhý hlodavec byl kolem Javoru zahlédnut naposledy v roce 1986. „Už jsme měli obavy, že tady vyhynul, proto máme z nálezu obrovskou radost,“ řekl Johannes Matt, pověřenec regionu. „Myši s nápadnou ,Zorro-maskou´ byly dosud prokázány jen ve Smrčinách, ve Franckém lese, v dolnofranckém Miltenbergu a v Allgäu, teď přibyl i Bavorský les,“ rozvádí deník.

Připomíná, že v Evropě patří plši k nejohroženějším hlodavcům. V sedmi spolkových zemích teď běží projekt, v němž chtějí zjistit důvody tak dramatického propadu počtu plchů. Foto: Deník/PNP/Julius Kramer