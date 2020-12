Dílo mnichovského sochaře Sebastiana Osterriedera, dokončené v roce 1913, tu virtuálně inscenoval ARC. Protože návštěva jeho prostor není kvůli koroně momentálně možná, byl zážitek fotogrammetrií přenesen na web. Jednotlivé figury byly obfotografovány ze všech stran k vytvoření 3D-modelu. Stefan Mittlböck-Jungwirth, spolupracovník Futurelabu, v OÖN vysvětluje, že tato metoda umožňuje velice přesně zobrazit povrch postav, jejich oděv, výraz obličeje a v detailech, které návštěvník nemůže zachytit při návštěvě tváří v tvář na místě v kryptě chrámu.

V Deep Space se budou moci lidé pohybovat i jednotlivými skupinami, jakmile korona dovolí návštěvy centra. Zatím se mohou ve čtvrtek od 17 hodin na internetu podívat na živý přenos, ve kterém budou o figurách vyprávět farář dómu Max Strasser a Petra Weissová z Památkového úřadu (ars.electronica.art). Informace k jesličkám v dómu jsou na www.krippeimdom.at.

Napadení senioři

Přes klesající počet nových infekcí covidem v Horních Rakousích je situace v centrech seniorů napjatá, píše Volksblatt. Ve 114 z asi 130 domovů se do úterního večera virus objevil. Pozitivních bylo 588 obyvatel a 514 zaměstnanců. 260 zemřelých v těchto střediscích představuje 40 procent všech úmrtí v souvislosti s touto chorobou. Ke zjištění příčin vyslala hornorakouská vláda do domovů tři hygienické experty z nemocnic, ale zjevné nedostatky neodhalili ani oni. Ještě 5. listopadu bylo v 76 domovech nakaženo „jen“ 306 obyvatel a 298 zaměstnanců. Zatím do 7. prosince je zákaz návštěv.

V úterý zemřelo v Horních Rakousích 15 lidí, úmrtí 14 dalších bylo dohlášeno. V zemi je už 679 obětí.

Stromek vlády

Zdroj: Deník/OÖN

K začátku adventu předal předseda svazu jednoty pěstitelů vánočních stromků v Horních Rakousích Ignaz Hofer (druhý zleva) v sídle zemské vlády v Linci pozdrav od 140 zemědělců, kteří jsou v jednotě sdruženi. „Statná jedle kavkazská vyrostla v podniku Huberta a Brigitte Buchbergerových v Garstenu. Zemský hejtman Thomas Stelzer (vlevo) a rada pro zemědělství Max Hiegelsberger při předání popřáli sdružení úspěšnou sezonu přes současné obtíže,“ napsaly OÖN.

Jak rozvolňuje Rakousko

Od 7. prosince uvolňuje Rakousko svůj covidový „lockdown“.

Pořád platí, že dům můžete od 20 do 06 hodin opouštět jen k práci, k opatření potřeb denního života, k pomoci druhým nebo k pohybu na čerstvém vzduchu. Na veřejných místech je nutné udržovat odstup od osob, s nimiž nemáme společnou domácnost, alespoň jeden metr. Při setkáních v uzavřených veřejných místnostech je nutné vedle odstupu mít i roušku. Základní školy a školky začínají běžný provoz, ale od 10 let musejí nosit roušky i při hodinách ve třídách. Střední školy a univerzity pokračují ve výuce na dálku. Maturanti se vrátí k normálnímu vyučování.

Znovu otevře obchod s povinností nosit roušky a pouštět jen jednoho zákazníka na deset metrů čtverečních. Otevírají se všechny služby, i ty s fyzickým kontaktem, ty ale nesmí podávat občerstvení a nápoje. Kde je to možné, mají lidé pracovat v homeoffice. Zaměstnanci domovů seniorů a postižených musejí být testováni každý týden. Když nebude odběrní místo k dispozici, musejí nosit FFP2 masky. Nově přijímaní klienti musejí předkládat negativní test. Za každým může přijít návštěva jedné osoby jednou za týden. Stejné podmínky jsou pro nemocnice a lázně, pokud je pacient umístěn na déle než týden. Nezletilé a nemocné potřebující pomoc mohou navštěvovat dva lidé. Výjimky platí pro těhotenská vyšetření, porody nebo doprovod hospiců.

Gastronomické provozy zůstávají zavřené, jídla je možné si vyzvedávat od 6 do 19 hodin. K odnesení nesmějí být vydávány alkoholické nápoje. Hotely a ubytovny jsou do 7. ledna uzavřeny, výjimky mají lidé na neodkladných cestách. Nejsou povoleny vánoční trhy, sportovní akce, svatební a narozeninové oslavy. Výjimkou jsou profesně pracovní zkoušky umělců bez diváků. Od 7. ledna by mohly zahájit provoz kulturní zařízení a kina s omezeními podle vývoje infekce. Muzea a knihovny jsou znovu otevřeny s povinností roušek. Kontaktní sporty včetně fotbalu jsou zastaveny, haly jsou uzavřeny pro amatéry, venkovní sportoviště mohou otevřít od 24. prosince. Zavřeny jsou dál fitka, bazény apod. Venkovní prostory mohou otevřít od 24. prosince zooparky. Špičkoví sportovci mohou své sporty provozovat včetně účasti v mezinárodních soutěžích. Užívání taxi je povoleno, jen pokud sedí vedle sebe nejvýš dvě osoby včetně šoféra a mají roušky. Výjimkou jsou jízdy s dětmi mateřinek nebo s postiženými, pokud by ti potřebovali k nastupování a vystupování víc místa. Lanovky apod. nesmějí být do 23. prosince užívány k volnočasovému účelu. Roušky jsou na nich povinné, stejně tak v hromadných dopravních prostředcích. Na pohřbech může být maximálně 50 lidí. Svatby na matrikách jsou povoleny jen ve výjimečných případech.