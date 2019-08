Druhý srpnový týden se konalo v Polsku juniorské mistrovství Evropy v ultimate frisbee (sportu s létajícím talířem, odtud české označení létaná).

Česká republika vyslala týmy do všech kategorií a ve všech českých týmech měl své zástupce budějovický tým Sokol 3SB. Jihočeši byli i na trenérských lavicích. A Češi byli úspěšní, všechny týmy se umístily v TOP 10. Chlapci do 17 let skončili 10., kluci do 20 let se umístili na 7. místě, smíšené družstvo získalo 5. místo, to vybojovala i děvčata do 20 let. Juniorkám do 17 let se ale povedlo mistrovství vyhrát, domů si tedy vezly první české zlaté medaile z mistrovství Evropy! Což je senzační úspěch ve velké konkurenci.

Ženský tým 3SB se navíc o víkendu v Trnavě kvalifikoval do finále evropské ligy. V italském Caorle se střetne 12 nejlepších klubů kontinentu. Muži 3SB jedou na finále také, ale ve spojení s pražským týmem FUJ.

Všichni zájemci o tento sport jsou srdečně zváni na tréninky 3SB!

Frisbee je týmový sport s létajícím talířem. Cílem hry je disk přihrávkami dostat do koncové zóny. Nevšední na frisbee je, že kromě ženské a mužské kategorie existuje i mixová, kde hrají ženy a muži společně. Důležitá je i férovost, ani na tak velkém turnaji jako mistrovství Evropy nejsou rozhodčí a hráči si vše rozhodují sami.

Henrietta Ottová, České Budějovice