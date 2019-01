Tábor/Tokio – Fotografie, jež obsadila druhé místo na mezinárodní soutěži Tokio International Awards 2018, vznikla nedaleko táborské Střelnice.

Sedmdesátikilový Cartago se nechal zachytit při své oblíbené činnosti. Fotografie vynesla autorovi stříbro v mezinárodní soutěži. | Foto: Michal Josephy

Antropologa Michala Josephyho v létě při procházce těmito místy zaujal pes pozorující ruch ulice, neváhal a pořídil jeho momentku. O úspěchu svého mazlíčka se dozvěděla i majitelka Gabriela Tůmová, a hodlá celebritu hýčkat.



Fotografie s podtitulem Léto ve městě Tábor je dílem náhodného setkání. „V jednom z oken mě upoutal černý, respekt budící pes v kontrastním růžovém rámečku, který vypadal jako nevěsta či černá vdova,“ vysvětlil původ názvu svého díla.



ORIGINÁLNÍ SNÍMEK

Zaujat tímto výjevem, neváhal a zachytil ho na fotoaparát. „Neznal mě a já jeho, tudíž jsem se k němu opatrně přibližoval tak blízko, jak mi dovolil,“ popsal vznik fotografie oceněné stříbrnou medailí. I sám autor považuje fotku za jedinečnou. „Celé je to vlastně jen díky tomu psovi. Byť jediná fotka z té mé série má tento výraz, vícekrát se nepovedla,“ osvětlil.



Z toho, že fotka obstála v konkurenci, má dvojnásobnou radost. Nejen ze stříbra, ale také z ocenění uznávaným fotografem. „Těší mě to zejména proto, že v porotě byl mimo jiné Rohit Vohra, což je celosvětově respektovaný fotograf v žánru pouliční fotografie. I díky němu bude táborský pes Cartago v únoru vystaven v Shibuya Cultural Center v Tokiu,“ podotkl Michal Josephy. Výstava se uskuteční ve dnech 20. až 24. února.



ČTYŘNOHÁ CELEBRITA

Tábor má díky výhře v soutěži novou celebritu. Je jím rok a půl stará německá doga, abychom ji představili, jak se patří, je to pes – celým jménem Cartago Ora Dynasty. „Okno bylo jeho oblíbené místo. Byl tam v podstatě pořád, rád pozoroval, co se děje venku,“ osvětlila majitelka psa, Gabriela Tůmová, příčinu setkání s fotografem.



O úspěchu sedmdesátikilového mazlíčka se dozvěděla nečekaně. „Zjistila jsem to čirou náhodou přes sociální síť, někdo známý mě označil u příspěvku pana Michala. Z úspěchu máme obrovskou radost, těší nás, že je díky němu známý až v Japonsku,“ neskrývá radost.



VZKAZ FANOUŠKŮM

Cartago má pro čtenáře také vzkaz. „Rozhodně se mě nemusíte bát, jsem ještě štěně. Moc se omlouvám, ale v okně už nebudu k zastižení, protože jsem zlobil a utekl tudy za kamarádem,“ tlumočí jeho vzkaz panička. Fanoušci se tak autogramu či snímku nedočkají, leda by jim udělila výjimku.



Ještě než se stal celebritou, už se k němu tak doma chovali. „Je to rozmazlený satánek, říkám tomu ADHD. Chodíme cvičit do Drhovic ke Kateřině Zíkové, sama nechápe, jak takové molossoidní plemeno může být tak nabité energií a chvíli neposedět na místě,“ směje se.

Lidé se ho rozhodně nemusí bát, i když velikostí a zjevem budí respekt. „Cartago je moc hodný, hravý a mazlivý. Nikdy by sám od sebe neublížil, snad jen kdyby musel bránit paničku,“ říká v žertu.