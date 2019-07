Na 20 tisíc tun vysloužilých spotřebičů už pomohli od svých sousedů vysbírat a předat k recyklaci sbory dobrovolných hasičů (SDH) v českých, moravských a slezských obcích a městech. Do projektu Recyklujte s hasiči, který v roce v roce 2011 odstartoval kolektivní systém Elektrowin, se jich zatím zapojilo přes 1500 a další stále přibývají.

„Hasiči tvoří významný článek v systému zpětného odběru starého elektra, a to především v obcích do 500 obyvatel, kde není k dispozici sběrný dvůr ani jiné místo pro odevzdání vysloužilých spotřebičů,“ potvrzuje Roman Tvrzník, předseda představenstva ELEKTROWIN a.s.

Hasiči podle něj za dobu fungování projektu pomohli sebrat množství, které odpovídá polovině všech spotřebičů předaných Elektrowinem k recyklaci za rok 2018. Jeho sběrnou sítí loni prošlo 40 709 tun elektra.

„Sbory dobrovolných hasičů působí skoro ve všech obcích ČR a jsou občany vnímány jako spolek, který se stará o bezpečnost, kulturu a sportovní vyžití v obci, na svou činnost si ale vždy musely finanční prostředky obstarat, jednou možností byl přitom i sběr šrotu,“ připomíná Jan Aulický, ředitel kanceláře Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. „Za dobu trvání projektu takto dobrovolní hasiči získali už 29 milionů korun,“ dodává. „Chráníme nejen občany, ale i životní prostředí. Proto chceme projekt i nadále podporovat,“ zdůrazňuje Jan Aulický.

Organizátoři projektu teď vyhodnotili a chystají se odměnit nejaktivnější sbory v jednotlivých krajích. Bezkonkurenčně nejlepší jsou mezi nimi hasiči z Přepychů v Pardubickém kraji. Do projektu se zaregistrovali v lednu 2012, za tu dobu už sebrali přes 5000 kusů spotřebičů a na odměnách od Elektrowinu získali bezmála 370 tisíc korun. Ty použili na svou činnost.

„Hlavním důvodem naší účasti v projektu tehdy bylo ušetřit finanční prostředky obci, která do té doby musela dvakrát ročně platit za manipulaci s nebezpečným odpadem a elektrospotřebiči. Přihlášením do projektu jsme nejen finance ušetřili, ale další navíc získali,“ upřesňuje Tomáš Slavík, velitel zásahové jednotky SDH Přepychy.

Nejlepší SDH dle krajů od roku 2011

Celkem se letošního hodnocení Nejlepší SDH dle krajů od roku 2011 zúčastnilo 1522 sborů evidovaných ve 14 krajích v České republice do konce dubna 2019. Základem pro hodnocení se staly výsledky dosažené v období od první registrace zúčastněného sboru v dubnu 2011 až do konce dubna roku 2019. Mezi kritéria pro výpočet nejlepšího SDH byly vybrány počty kusů, které ve všech sortimentních skupinách hasiči sesbírali, celkový obnos dosažených odměn a počet svozů uskutečněných za sledované období. Důležitou roli v stanovení vítěze hrála i registrace dle příslušného kraje, čímž se podařilo odlišit od sebe místní specifika. Nejlepším v každém kraji se stal SDH, který nasbíral nejvíce bodů v součtu všech kategorií, které zastupují objem, hodnotu i preferenci času věnovaného sběru vysloužilého elektroodpadu.

Nejlepší Jihočeši:

SDH Žabovřesky 8319 bodů za sebraný elektroodpad

SDH Kamenná 7593 b.;

SDH Čimelice 7300 b.;

SDH Stráž nad Nežárkou 6790 b.;

SDH Radomyšl 6149 b.;

SDH Čepřovice 6057 b.;

SDH Dolany u Čkyně 6044 b.;

SDH Římov 5742 b.;

SDH Nedabyle 5455 b.;