Linec - K těžké dopravní nehodě došlo v úterý po 22. hodině u Neumarktu na B310. 59letý český řidič, podle OÖN zaměstnaný u balíkové služby, jel směrem na Linec s tahačem. „V táhlé zatáčce dostal nenaložený přívěs na mokré vozovce smyk a řidič ztratil kontrolu nad vozidlem," popisuje list. „Zadek soupravy narazil bočně do protijedoucího mikrobusu 48letého řidiče. Ten se se šesti kolegy z práce vracel z Gallneukirchenu, kde ve 22 hodin skončili odpolední. Nárazem byl řidič hozen proti čelnímu sklu a s těžkými zraněními hlavy a zlomenými žebry byl dopraven do nemocnice ve Freistadtu. Tři za ním sedící spolujezdci byli převezeni rovněž s těžkými zraněními do Freistadtu a do Lince, tři zbývající vyvázli s lehkými zraněními. Řidič nákladního auta utrpěl šok. Alkohol u něho nebyl zjištěn."

Několik lidí z vozidel vyprostili hasiči, kterých se na místo sjelo 26, a do příjezdu záchranek poskytovali pomoc zraněným. Mühlviertelská silnice byla po dvě hodiny uzavřena. Velitel hasičů Wolfgang Loisinger označuje místo nehody za nebezpečný úsek, na jaře sem byli povoláváni téměř každý týden, uvádějí OÖN. Příčinou bylo znečistění vozovky ze stavby tunelu, ale to už pominulo. Hra na lidovost Loni na podzim rakouští sociální demokraté, lidovci a Zelení protlačili „demokratizační" opatření k posílení přímého vlivu veřejnosti na zákonodárství. Vznikla tzv. anketní komise, pracovní skupina, která se má zabývat dlouhodobými řešeními právních, ekonomických, sociální a etických problémů společnosti za účasti i skupin obyvatelstva, nezastoupených v zákonodárných sborech. Včera se komise sešla poprvé. Do června má vypracovat příslušné společné návrhy. Vedle poslanců a expertů se jednání poprvé účastní i osm občanů vybraných losem. O členství v komisi se ucházelo 1200 lidí. Polovina členů byla vybrána z kandidátů starších 35 let, polovina z mladších. Přihlíženo bylo také k rovnému zastoupení pohlaví. Jedním z vylosovaných je Heinz Emhofer (71) z Mühlviertlu. Kandidoval s odůvodněním, že chce pomoci, a ne pouze nadávat. Chtěl by přispět k vytvoření zákona, který by stanovil zásady demokratického řízení shodné na úrovni spolkové republiky, zemí i obcí, píší OÖN. To bude rachot! Lidé v Rakousku „propálí" o silvestru více než deset milionů eur. Takový obrat udělá přinejmenším kolem 10 000 domácích prodejců zábavní pyrotechniky, jak sdělila Hospodářská komora. Obrat branže zůstává po léta relativně konstantní. Na konec roku připadá asi 80 procent celoročního obratu. Z 55 procent jde o rakety, stále větší poptávka je po spřažených ohňostrojích, v nichž efekty na sebe navazují, uvádějí OÖN. Jejich podíl na trhu už je 30procentní. Podle komory je asi polovina tohoto zboží nabízeného domácími prodejci dovezena, z velké části obchodními řetězci z Německa. Import z Asie v posledních letech poklesl, v neposlední řadě díky zavedení povinného značení pyrotechniky CE podle Evropské unie. „Použitelné jsou ovšem i starší zásoby bez tohoto značení, například rakety dřívější třídy 2 (nyní F2), vyráběné před rokem 2010 a v Rakousku povolené až do roku 2017," uvádí deník. Připomíná, že každoročně je v zemi zajištěno kolem tří až pěti tun ilegálních artiklů. Chystají velkou rallye 32. ročník „Lednové rallye" 4.-6. ledna v Mühlviertlu bude největší sportovní akci v roce v Horních Rakousích, uvedly OÖN. Zemský rada pro sport Michael Strugl zdůrazňuje vedle sportovního významu také ekonomický faktor akce, který hospodářství regionu přinese téměř pět milionů eur. Poslankyně zemského sněmu Gabriele Lackner-Straussová, Struglem nazvaná „matkou rallye", očekává 7000 přenocování a 120 000 návštěvníků. Ve dvanácti obcích okresu Freistadt jezdci absolvují osmnáct rychlostních zkoušek – v pondělí osm, v úterý zbytek. Pro nejlepší jezdce je přichystáno 200 000 eur na prémiích. Soutěžní trasa měří 238 kilometrů. Do akce bude zapojeno 1100 dobrovolných pomocníků. Uzávěrka přihlášek bude až v neděli. Zatím je přihlášeno 63 jezdců, mezi nimi jako hvězdy Václav Pech, Kajetan Kajetanowicz a juniorský mistr světa Stéphane Lefebvre. Chybět nebude ani rakouská elita Hermann Neubauer, Johannes Keferböck, Martin Fischerlehner, Mario Klepatsch a Hermann Haslauer. Třídu, v jaké pojedou, si zatím rozmýšlejí rakouský mistr Raimund Baumschlager a domácí matador Ernst Haneder. Úvodní „shakedown" začne v neděli v 10 hodin na Trölsbergu. Od 16 h se jezdci budou prezentovat na náměstí ve Freistadtu. Oficiální zahájení bude v 18 h ve veletržní hale. V pondělí v 7.56 odstartuje už legendární první zkouška „Pierbach I", následovat budou úseky v Liebenau a St. Oswladu, po krátké zastávce se stejné trasy budou opakovat od 11.54 h. Od 15.43 začnou další zkoušky v Pregartenu a Schönau – St. Leonhardu. Po mezizastávce ve Freistadtu se na ně jezdci vrátí od 18.47 h. V úterý vyrazí peloton v 7.43 z Gutau. Odtud trasa míří přes Unterweissenbach a Königswiesen. Stejné úseky se budou opakovat od 11.43 h. Ve 14.05 naváže zkouška v Aisttalu, rozhodnutí by měla přinést "SP18 Aisttal" od 16.35h. Vyhlášení výsledků bude od 21 h v hale. Biskup bez PF Pasovský diecézní biskup Stefan Oster nebude letos zasílat žádné písemné vánoční pozdravy, informuje deník PNP. Uvádí, že dostává denně mnoho vánočních zásilek a z každého jednotlivého dopisu či pohledu má radost, ale má pocit, že každoročně jsou lidé a organizace k vypravování této pošty víc a víc „tlačeni". Pak prý už v této době sotva zbývá čas na něco jiného, natož pak na opravdové obracení se ke Kristu v modlitbách. Proto chce dát znamení a sám se písemné vánoční pošty zříci. Slibuje ale, že všechny, kteří mu napsali nebo napíší, pojme do svých modliteb, uvádí PNP. Kromě toho v příštím týdnu umístí vánoční pozdrav na domovské stránce biskupství na webu. „Peníze ušetřené za poštu chce Oster věnovat dětské a mládežnické pomoci v Sierra Leone," uzavírá list. „Nečistokrevní" Bavoři Zhruba každý pátý obyvatel Bavorska má migrační původ. Letos to bylo 2,49 milionu ze 12,56 mil. občanů, píše PNP. Více než dvě třetiny z nich do země přicestovaly, tedy se tu nenarodily. Více než polovina z nich má německý pas. Tři čtvrtiny těcho „přespolních" Bavorů mají své kořeny v jiné evropské zemi.

