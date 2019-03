K výjimečnému kroku sáhla budějovická radnice. Chce omezit hnízdění havranů v Průběžné ulici. Kolonie plná černolesklých ptáků patří k nejpočetnějším ve městě a právě v těchto dnech se opeřenci vracejí po zimní přestávce znovu do míst, kde přes léto sídlí.



Město získalo povolení k tomu, aby v únoru odstranilo prázdná hnízda ze čtyř stromů v lokalitě ulic Plzeňská a Průběžná. Podle Petra Miky, vedoucího oddělení komunikace při kanceláři primátora, je to z důvodu sledování hnízdních preferencí havrana polního. „Pokusné dřeviny byly vytipovány na základě průzkumu lokality a sčítání hnízd ornitologem. Po odstranění prázdných hnízd a úpravě korun stromů řezem bude pozorováno, zda jsou havrani schopni řezem upravenou dřevinu znovu využít ke hnízdění,“ uvedl k opatření Petr Mika.



Akci provedla radnice mimo jiné proto, že řada obyvatel si v místě dlouhodobě stěžovala na soužití s opeřenými sousedy.

Havrani polní sídlí hlavně v budějovických parcích a dohromady žije ve městě možná až pět set těchto ptáků.



Některým obyvatelům města však vadí narůstající počty hnízd a příliš hlučné sousedství s havrany. Druh, který přirozeně dlouhodobě sídlí ve městech nebo jejich blízkosti, čítá v jihočeské metropoli možná pět set jedinců rozdělených do několika kolonií. Nejpočetnější jsou v Průběžné a Plzeňské ulici nebo v ulici Na Sadech.



Podle Evy Tůmové z Průběžné ulice se ale třeba v této lokalitě počet opeřenců zvýšil za poslední roky zhruba na trojnásobek. „V současnosti je tam žití strašné. Ve čtyři ráno musíme zavřít okna,“ popsala svou zkušenost s opeřenými sousedy Eva Tůmová při posledním jednání zastupitelstva. Poukázala na křik ptáků, který se v jejím případě ozývá ze vzdálenosti kolem deseti metrů od oken a připojila i stížnosti na hygienické problémy.



Město proto nechalo v únoru, dokud bylo ve větvích pusto, shodit místa na několika stromech a ořezalo na nich i větve. Podle náměstka primátora Ivo Moravce jde v rámci města o ojedinělý zásah v rámci studie, která má prozkoumat následné chování havranů. Nyní bude následovat pozorování. Jinde se momentálně podobný krok nechystá. „Je to zkouška, jestli to bude fungovat. Podle odborníků populace havranů v České republice klesá,“ říká náměstek primátora Ivo Moravec. Věc ale chce město řešit. „Co já bych nechtěl, aby občané běhali s flobertkami,“ zdůrazňuje Ivo Moravec.

Petr Mika, vedoucí oddělení komunikace při kanceláři primátora uvedl, že minimální zásah v rámci hnízdiště v Průběžné ulici má za úkol spolu s úpravou dřevin prověřit možnosti redukce množství jedinců v nejvíce zatížených lokalitách. Akci provedla odborná firma.



Problémy v soužití s havrany vnímá i člen komise pro životní prostředí Dan Leština, ale upozorňuje, že z jeho pohledu biologa jsou havrani vzácní a hodni ochrany. „K nějakým opatřením se sáhnout může. Mám ale strach, aby na základě takovýchto žádostí se neořezalo zbytečně mnoho stromů nebo aby se neohrozila populace havranů ve městě,“ říká Dan Leština.



V České republice třeba na Moravě sídlí jen jedna kolonie, v západních Čechách nejsou a v jižních Čechách sídlí v Budějovicích, Veselí nad Lužnicí a Táboře.