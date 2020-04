S velkými obavami začínají vyhlížet letošní úrodu zemědělci nebo zahrádkáři. „Nemáme z toho dobrý pocit, za desetiletí je to nejsušší rok,“ poznamenal pro Deník Jiří Netík ze dvora Čihovice na Vltavotýnsku.

„Stromy mají velké problémy,“ dodává k situaci v sadech Jiří Netík s tím, že je to i důsledek předchozích let, která také vláhou neoplývala. A ideální to není ani na polích. „Žádné velké odnožování nebylo, uvidíme, jak to po posledních deštích bude vypadat,“ říká zemědělec ohledně přípravy budoucích klasů u obilovin. „Čekám to spíš horší, i když jsem obecně optimista. Je to s velkými obavami,“ zdůrazňuje velký jarní problém se srážkami Jiří Netík. Záležet bude hodně na místních podmínkách i na počasí v příštích týdnech, ale v průměru nejsou vyhlídky zemědělců úplně radostné.

Na dlouhodobých minimech jsou totiž zásoby vody v jihočeské půdě. V horní vrstvě, tam, kam sahají jen kořeny rostlin, je situace relativně nejlepší. Spravily ji deště z počátku týdne. Podle meteorologa Daniela Maňhala z Českého hydrometeorologického ústavu od pondělní osmé hodiny ranní do osmi ráno v úterý napadlo ve Strakonicích 16 milimetrů srážek. Bylo to nejvíce v kraji, průměr byl od pěti do osmi milimetrů, ale trávě nebo ozimům to na osvěžení porostů stačilo. A vlhkost této vrstvy půdy tak odpovídá průměrným poměrům.

Horší je situace ve větších hloubkách. Jak upozorňuje hydrolog ČHMÚ Tomáš Vlasák, je vláhový deficit takový, že se blíží historickým minimům například u hloubkových vrtů v Třeboňské nebo Českobudějovické pánvi. O mnoho lépe na tom nejsou ani prameny. "Na řekách jsou historická minima pro toto roční období," varuje hydrolog. "Startovní podmínky jsou mimořádně podnormální," shrnuje Tomáš Vlasák hodnocení zásob vody v podzemí.

Na jaře by měly být zásoby na maximu a postupně se snižují. To teď platí jen pro Šumavu. Jinde v kraji jsou v současnosti zásoby na úrovni léta, nikoliv pozdního, to by bylo ještě hůře, protože to je tradičně úroveň hladin v kontrolních vrtech nejnižší, ale na letní úrovni už hladiny jsou. "Na začátku jara je to naprosto neobvyklé," zdůrazňuje Tomáš Vlasák s tím, že je to i ve srovnání posledních let, kdy byla značná sucha, neobvyklé. Loni byla situace výrazně lepší.

Povrchová vrstva je na normálu, ale kontrolní vrty řádově v hloubkách do 20 metrů jsou ve škále hodnocení silně podnormální. Hlubinné vrty, které sbírají data až ve štěrkových ložích pánví, jsou pak mimořádně podnormální. Kdyby se srovnalo posledních sto roků, budou letošní výsledky patřit mezi pět či deset nejhorších.

Problém by to podle Tomáše Vlasáka mohl být třeba pro stromy. Ty berou vláhu z větší hloubky řádově několika metrů a její doplnění je záležitostí velkých srážek v řádu dnů nebo jednotek týdnů. Muselo by proto třeba v květnu hodně pršet, aby se situace zlepšila. U hlubinných vrtů a situace desítky metrů pod povrchem jihočeských pánví by se dlouhodobý trend musel úplně obrátit. K doplňování vody v pánvích jsou nutné měsíce nebo spíše roky a poslední roky dávají ohledně klimatu neradostný obrázek, jemuž celkově vévodí mohutné minus. A to přitom poslední zima nebyla úplně suchá…

Pro nejbližší dny meteorologové určitě velkou dávku deště z oblohy nečekají. Pondělní a úterní příděl, který byl podle Daniela Maňhala v Českých Budějovicích a Táboře čtyři milimetry (od pondělí ráno do úterý ráno), v Jindřichově Hradci 13 milimetrů a například na Churáňově devět milimetrů se do konce týdne asi nezopakuje. "Srážky očekáváme ojediněle. Spíš v přeháňkách, aprílové počasí," předpovídá Daniel Maňhal a připojuje, že od středy se začne oteplovat. Ve čtvrtek a v pátek až přes 20 °C. Na sobotu a neděli možná přijdou další srážky, ale to už je předpověď s větší neznámou.