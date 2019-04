Podle starosty města Vladimíra Hokra již firma převzala staveniště. „Dlouho jsme zvažovali, zda by nebylo možné udržet částečný provoz hotelu, ale nakonec jsme přistoupili ke kompletní uzavírce. Ta potrvá asi pět měsíců,“ odhadl starosta s tím, že v první části přestav-by počítá s úpravou pláště a zateplením. „V této fázi vyměníme topné médium, protože dříve se ve staré části objektu topilo uhlím. Teď přejdeme k plynu. Vyměníme okna, dveře, dostavíme sociální zázemí pro sál. Přistavuje se výtahová šachta kvůli výtahu do ubytovací části a nouzové schodiště,“ popsal Vladimír Hokr některé stavební úpravy.

Budova hotelu Máj, situovaná v centru města, má čtyři části. „Jedna část je formanka, klasická hospoda. Vedle je jídelna se salónkem, odkud by se mohlo vycházet na terasu, která by následovala v navazující etapě úprav. Potom je ubytovací část, kde neřešíme vybavení pokojů, ale zatím její plášť. A dále sál,“ vyjmenoval starosta.

Noblesou hotelu je právě sál, kde se odehrávají plesy, taneční soutěž a další tradiční akce. „Líbilo by se nám, kdybychom mohli sál naplnit sportovní aktivitou,“ popsal Vladimír Hokr prostory, jež pojmou 700 lidí a například při soutěži Novohradská číše v nich vystupují i zahraniční tanečníci.

Mohutnou budovu z konce sedmdesátých let pamatují především novohradští obyvatelé. „Já jsem to tu stavěl, byla to povinná brigáda. Když jsme chtěli dát děti do jeslí nebo do školky, tak jsme museli na brigádu,“ vzpomínal místní obyvatel Jan Kopřiva.

Podobně na akci Z pamatuje i novohradský starosta. „Hotel se stavěl před rokem 1989, chodili tam brigádníci, naši otcové. Na jednu stranu má pejorativní nádech stavebních povinností – lidé tím, že ho budovali, k němu mají vztah,“ osvětlil postoje místních Vladimír Hokr.

Náklady na rekonstrukci hotelu Máj vyjdou na 21,5 milionu korun. Městu ve financování pomůže dotace ze Státního fondu životního prostředí ve výši 3,5 milionu korun.