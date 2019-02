Pořešín – Ochutnat indická jídla připravená kuchařem ze Stockholmu u zříceniny pořešínského hradu se i přes sobotní žár vydalo už v poledne dost zájemců. Místo něj se ale potil Bohuslav Stropek z Českých Budějovic. “Sestřenice žije ve Švédsku s přítelem, který tam vaří indickou kuchyni. Ale ze zdravotních důvodů nemohli přiletět, tak jsme prodělali rychlokurz. Jsem kuchař a k indické kuchyni mám blízko, rád ji vařím,“ vysvětlil k improvizovanému řešení.

Pro příchozí se připravoval dahl z červené čočky, krůtí vindaloo a masala. “Celý název zní masala dosa, což znamená zeleninová směs v placce z černé čočky a rýže, jejíž příprava je velmi pracná a nehrnou se do ní ani Indové v restauracích v Čechách. Ale jí se i s jinými plackami, rýží. Takže to bude masala,”popsal Bohuslav Stropek. Jeho oblíbeným jídlem je krůtí vindaloo. “Stačí mít potřebné koření - garam masala, kari, kurkumu, tandoori masala, česnek, zázvor, koriandr – poslední tři čerstvé či sušené. To vše orestuji na oleji, přidám nakrájenou cibuli. Za chvíli krůtí kostky a předem připravenou pastu z rozmixovaných kešu ořechů, mléka a rozinek a rajčata. Ta osmahnu na oleji s chilli, ale nemusí to být,” popisuje svůj osvědčený postup Bohuslav Stropek.



Nečekaná změna natěšené příchozí nevyvedla z míry. Pochutnali si jak ostřílení indojedlíci, tak novici. K milovníkům indické kuchyně patří vegetariánka Petra Janů z Českých Budějovic s kamarádkou Lenkou Knösel z Kaplice. “Dnes máme tři důvody k návštěvě Pořešína. Mám ráda Pořešín, indická jídla, jež si vařím i doma, a Lenka slaví narozeniny,” vyznala se Petra Janů. „Líbí se mi odlišnost indické stravy od naší, chutná mi jejich koření. Nejčastěji si vařím luštěniny, hlavně červenou čočku, polévky a chodím do indické restaurace.” Přítelkyně Lenka Knösel se přidává: “Měly jsme období, kdy jsme nechodily nikam jinam než do indické restaurace. Máme s tím spojené hezké chvíle, obědové pauzy, kdy jsme probraly všechno možné a k tomu si daly naše oblíbené jídlo. Když jsme se dozvěděly o indické kuchyni na Pořešíně, kam rády jezdíme, věděly jsme, že to bude náš den – tři v jednom,” líčila Lenka nad miskou s dahlem.