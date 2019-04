Opravy nové budovy táborského divadla budou zahájeny už 1. července a skončí koncem ledna příštího roku. Změn se dočká kavárna, foyery, výstavní síň i toalety. Proč se k rekonstrukci vůbec přistupuje, vysvětlila ředitelka Divadla Oskara Nedbala Linda Rybáková. „Když jsem téměř před třemi lety nastoupila na místo ředitelky, říkala jsem si, že divadlo takového významu, jako je to táborské, si zaslouží důstojnější prostory pro diváky,“ vzpomíná.

Opravený interiér bude podle ní vlídnější a bude odkazovat na původní podobu budovy, do které návštěvníci poprvé zavítali v roce 1965 a vznikla podle návrhu architekta Václava Drozdy.

Návrh oprav vypracovalo studio A_detail. Inspiraci čerpala Linda Rybáková s architekty v desítkách interierů nejen domácích divadel. „Jedna z pro nás nejdůležitějších cest byla do Berlína, kde jsme absolvovali devět exkurzí do divadel, která vznikala přibližně ve stejné době jako nová budova našeho divadla,“ vzpomíná. Fascinovalo je, že stavby byly zachovány v té podobě, ve které vznikly. Rozhodli se proto, že se navrátí k původním materiálům, zrenovují je a zachovají.

„Ráda bych, aby divadlo bylo pro návštěvníky vřelé a vítající i z ulice,“ dodává Linda Rybáková. Jako problém vnímala například okna budovy, která v současnosti vedou z toalet ven na ulici.

Proto se s architekty rozhodli, že změní dispozici interiéru a do přízemí směrem do ulice umístí šatny. Návštěvníci nově po vstupu do haly spatří kavárnu. Na podlaze v přízemí zůstane zachována žula, v prvním patře bude položen kaučuk.

Jedno čelo výstavní síně bude nově prosklené. „Když půjdete ze šatny, tak uvidíte, co se odehrává ve výstavní síni. Prostor se tím odlehčí a vznikne pěkný efekt,“ zmínila ředitelka. Kavárna se také dočká rozšíření. Změní se i podoba toalet, a dokonce dvě přibudou.

Velkou investici si vyžádá osvětlení. „V projektu jsme se navrátili k původnímu tvaru světel z 60. let,“ prozradila Linda Rybáková. Podhledem v kavárně bude na připomínku Oskara Nedbala prosvěcovat světlo z žárovek, které budou uspořádány ve tvaru notového zápisu skladby tohoto významného hudebníka.

Lidé nepřijdou o všechna představení a akce podzimní sezóny. Nadále totiž mohou navštívit například prázdninové Divadelní léto v parku nebo Noc divadel, jež se koná v listopadu.

Opravy táborského divadla zaplatí zřizovatel – Jihočeský kraj. Dodavatelem bude firma Dřevotvar Chýnov.

Nová budova Divadla Oskara Nedbala byla postavena v roce 1965 podle návrhu architekta Václava Drozdy. Měla vyřešit nedostatečnou kapacitu historické budovy. Nová stavba tenkrát vyšla na šest milionů korun. Vůbec první představení, které se zde odehráno, byl Tylův Jan Hus v podání táborských ochotníků.