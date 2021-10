Ve středu prohledali vyšetřovatelé kromě jiného úřady vlády a ÖVP. Podle státního zástupce pro hospodářství a korupci je Kurz a devět jeho nejužších spolupracovníků v podezření, že si "kupovali" pozitivní zpravodajství, aby v roce 2016 urovnali Kurzovi cestu do čela strany a k úřadu kancléře, píší OÖN. K tomu měli použít peníze ministerstva financí. Kurz tak je viněn z účasti na zpronevěře a z podplácení.

Všechna obvinění odmítá, ale Zelení jako koaliční partner ÖVP ho označili za neschopného vlády a žádali jeho odstoupení jako podmínku další spolupráce ve vládě. Kdyby neodstoupil, vyvolali by v úterý hlasování o nedůvěře. Protože vyhověl, předseda poslaneckého klubu Zelených Werner Kogler prohlásil, že chtějí ve vládě s lidovci pokračovat.

"Jeho krok není v žádném případě přiznáním viny," píší OÖN. "Naopak prohlásil, že chce před parlamentem dokázat svou nevinu. Proto také požádá o zbavení poslanecké imunity, aby umožnil další vyšetřování." Zůstává předsedou lidové strany ÖVP a jejího parlamentního klubu.

Jeho prohlášení o odstoupení z funkce doslova otiskla i pasovská PNP. Trestněprávní obvinění proti němu z roku 2016 jsou prý falešná a on je hluboce přesvědčen, že by je mohl vyvrátit. K tomu poznamenal, že tyto výtky byly promíchány se SMS, které napsal "částečně v zápalu boje" a mnohé jsou formulovány tak, jak by to už nikdy neudělal: "Ale jsem právě taky jen člověk s emocemi a také s chybami".

"To je něco, co muselo prožít už mnoho špičkových politiků, doma i v zahraničí," uvedl. "Co je tentokrát jiné, je, že se koaliční partner rozhodl proti mně jasně vymezit." "V této těžké době ale nemá jít nikdy o osobní zájmy, o zájmy strany nebo o politické taktiky, protože má země je mi důležitější než má vlastní osoba. Co teď potřebuje, jsou stabilní poměry, a proto chci v této patové situaci uvolnit místo, abych zabránil chaosu. Vrátím se do parlamentu jako předseda klubu a budu se snažit zemi přispět. Především chci ale samozřejmě také využít šanci, abych výtky, které jsou proti mně vzneseny, vyvrátil…"

List připomíná, že dosud nejmladší kancléř "druhé republiky" je už podruhé "kancléřem ve výslužbě". Poprvé odešel 27. května 2019, kdy parlament odvolal vládu ÖVP a FPÖ po tzv. aféře Ibizza a zemi převzala úřednická vláda. Po vítězství ve volbách a vyjednání koalice se Zelenými se Kurz letos 7. ledna vrátil do úřadu předsedy vlády. Po obviněných z korupce v sobotu předešel svému odvolání z funkce Národní radou a odstoupil. "Jeho druhé období vlády je se 641 dny trochu delší než první (526). Celkově má tedy za sebou 1167 úředních dnů. Dosud nejdéle sloužícím kancléřem byl Bruno Kreisky (SPÖ), který od dubna 1970 do května 1983 - něco víc než třináct let - vedl absolutní vládu SPÖ. Druhým nejdelším předsedou byl Franz Vranitzky (SPÖ) s deseti a půl rokem," rozvádí list.

Z bohatých ohlasů světového tisku pak mj. cituje milánský Corriere della Sera: "Pohádka Sebastiana Kurze, zázračného dítěte politiky, který okouzlil Vídeň, je u konce. Princ s porcelánovou tváří, který vyšel z ničeho a z důstojné partaje jako ÖVP udělal krotký nástroj svého politického vzestupu, teď nabídl vykrmené, bohaté a spící zemi nervozitu změny a nové politické hranice…"

Jak čekají na transplantace

Aktuálně je v Rakousku kolem 750 čekatelů na transplantaci, píší OÖN k Evropskému dni dárcovství orgánů a transplantací 9. října. Většina potřebuje nové ledviny. Loni dostalo orgány 188 zemřelých 620 pacientů. Transplantací bylo 672, kvůli pandémii o sedm procent méně než předloni. Letos použily nemocnice orgány 186 zemřelých.

Nechtěl porsche "zostudit"

Soud v Klagenfurtu řešil 55letého fandu značky Porsche, který nechtěl svůj milovaný sportovní vůz 911 "zostudit" prý z estetických důvodů poznávací značkou, napsal Kronen Zeitung. Než aby do auta vrtal šrouby, místo SPZ si na auto nalepil označení vlastní výroby, a to ho přišlo draho. Bylo to totiž padělání zvlášť chráněných věcí. Musí za to zaplatit trest 10 000 eur… "Němci mají na sportovních vozech často jen docela malá čísla, nebo vůbec žádná. To vypadá daleko líp," hájil se. Soudce mu nabídl odklon, narovnání bez záznamu do rejstříku trestů - pokutu 10 000 eur. "Levněji to nejde?!" ptal se a dozvěděl se, že v tomto případě se nejedná o ojetinu, kde by se sankce vypočítávala z příjmu. A protože pan pachatel je podnikatel a denní sazba trestu je tedy 60 eur a při deliktu obnášejícím minimálně až dva roky vězení se ukládá 180 dny, je to "paušálně" těch deset tisíc…

Potrestaný jen poznamenal, že je to hořké, a KZ doplnil, že momentálně už instalaci držáku SPZ na zádi vozu akceptoval…

Konec kupčení s místenkami?

Okresní soud v Mnichově vyhověl žalobě provozovatele pivního stanu Ochsenbraterei a nařídil zážitkové agentuře, aby v budoucnu nenabízela stoly na Oktoberfestu. Na jaře za jejich zajištění chtěla od zájemců 1990 až 3299 eur, píše Donaukurier (DK). Musí předložit doklady o obratu a nahradit způsobenou škodu. "Normálně nestojí rezervace stolů na pivním festivalu nic, ale zájemci si musejí pořídit odběrní poukázky. Ty u Ochsenbraterei činí maximálně kolem 400 eur za stůl pro deset osob, tedy zlomek z ceny agentury," uvedl DK. Podle soudu zákaz přeprodejů místenek sleduje uznáníhodný účel, totiž "zajištění sociálně únosného rozpětí cen a tím umožnění i méně zámožných občanům co možná rovný přístup na Oktoberfest".

Nechceš do školy? Zavolám policii

"Protože její syn nechtěl jít do školy, požádala matka z Krumbachu o pomoc policii," napsal DK. Šestiletého chlapce přivedla ve středu k základní škole, ale do ní on odmítl vstoupit. Zavolala policii v naději, že by mohla její dítě o nutnosti školní docházky přesvědčit. Hlídce na místě činu pak ratolest vysvětlila, že se nebojí školy, ale toho, že si ho maminka po vyučování odtud nevyzvedne. Podle mluvčího žena den předtím přišla ke škole o několik minut později a synek musel krátce počkat, než bude k odvodu domů vydán… "Hlídka mu vysvětlila, že škola vůbec není tak zlá, aby ho zadržovala, a policejní uniformy na něho udělaly takový dojem, že šel pokojně do své třídy," končí DK.

Ubývá lékáren

V Bavorsku poprvé od sjednocení Německa poklesl počet veřejných lékáren pod 3000, píše DK. Ke konci třetího kvartálu jich bylo 2984, koncem minulého roku ještě 3020 a rok předtím 3439.

Ujel sanitkou…

V Salcburku se o půlnoci na neděli zranil v lokálu ve Flachau na noze 23letý Linečan. Záchranka ho dovezla na kliniku. Protože se choval agresivně, zavolala policii, a než hlídka dorazila, zraněný Hornorakušan sanitkou ujel, uvedl DK. Po krátkém pátrání ho zahlédli na B311 a po pronásledování ho znovu dopravili do nemocnice. Test na alkohol u něho ukázal 1,8 promile. Byl oznámen pro uživání motorového vozidla bez povolení a pro řízení pod vlivem návykové látky…

Padesát let Imagine

11. října před 50 lety zazněla poprvé Imagine, "hymna za lepší svět", připomíná pasovská PNP. Stevie Wonder, Queen, Lady Gaga a bezpočet dalších hudebníků už ji zpívalo ke slavnostním i smutným událostem.

Ideu přivedla na svět Yoko Ono v avantgardistické sbírce Grapefruit, ale jako autor byla uvedena až v roce 2017. Tak si to prý přál exbeatle John Lennon.

Ten v roce 1971 vyjádřil v této písni svou vizi světa bez hranic. "Představ si, že tu nejsou žádné země, nic, pro co by se muselo zabíjet nebo zemřít," zpíval ve druhé sloše. "A také žádné náboženství," pokračoval. Později Playboyi vysvětlil, že myslel svět bez náboženských konfesí, bez debat "Můj Bůh je lepší než tvůj". Sporná byla svého času také třetí sloka. "Představ si, že není majetek. Nebude třeba hladu či chamtivosti. Jenom společnost osob. Představ si všechny lidi, jak sdílí celý svět…" (Překlad: Bivoj 2019)

"To je prakticky komunistický manifest, ačkoliv já zrovna žádným komunistou nejsem a nepatřím ani k žádnému hnutí," řekl Lennon magazínu krátce předtím, než byl v roce 1980 zastřelen před Dakotou, domem, v němž v New Yorku bydlel.

Pamětní místo "Strawberry Fields" u vchodu do Central Parku nese nápis Imagine. "Pouliční muzikanti a fanoušci tu časo zpívají Lennonovy písně, které by se snad ani neměly brát doslova. Jsou to nadčasové songy, které v těžkých časech mají dávat naději na lepší svět. I proto je Imagine dnes tak relevantní jako v roce 1971, a snad ještě populárnější," uzavírá PNP.

